МВД Абхазии: более 200 паспортов выдано за новогодние праздники

Сто паспортов нового образца получили жители столицы за новогодние праздники, еще 48 и 18 граждан получили паспорта в Гудауте и в Очамчыре соответственно.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. С 1 по 10 января 2019 года паспортные службы МВД Абхазии выдали более 200 общегражданских паспортов, сообщается на официальной странице МВД республики в Facebook.

Самими активными оказались жители Сухума, Гудауты и Очамчыры. Сто паспортов нового образца получили жители столицы, 48 граждан получили паспорта в Гудауте и 18 - в Очамчыре, говорится в сообщении.

На 10 января 2019 года к выдаче были готовы еще 7330 паспортов, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения паспортного управления МВД Абхазии изменили график работы в новогодние праздники. Подать документы на замену общегражданского паспорта или получить новый документ можно было в том числе 3, 4, 5 января.

Старые на новые: как проходит обмен абхазских паспортов>>

С 1 января 2019 года абхазские паспорта старого образца стали недействительными.