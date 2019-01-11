16:22 11 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR77.13
Поиск
Абхазский паспорт

МВД Абхазии: более 200 паспортов выдано за новогодние праздники

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
208 0 0

Сто паспортов нового образца получили жители столицы за новогодние праздники, еще 48 и 18 граждан получили паспорта в Гудауте и в Очамчыре соответственно.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. С 1 по 10 января 2019 года паспортные службы МВД Абхазии выдали более 200 общегражданских паспортов, сообщается на официальной странице МВД республики в Facebook.

Самими активными оказались жители Сухума, Гудауты и Очамчыры. Сто паспортов нового образца получили жители столицы, 48 граждан получили паспорта в Гудауте и 18 - в Очамчыре, говорится в сообщении.

На 10 января 2019 года к выдаче были готовы еще 7330 паспортов, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения паспортного управления МВД Абхазии изменили график работы в новогодние праздники. Подать документы на замену общегражданского паспорта или получить новый документ  можно было в том числе 3, 4, 5 января.

Старые на новые: как проходит обмен абхазских паспортов>>

С 1 января 2019 года абхазские паспорта старого образца стали недействительными.

По теме

Подразделения паспортного управления МВД республики будут работать в праздники
Без квитанции об оплате: как работают паспортные столы в Абхазии в праздники
Теги:
Очамчыра, Сухум, Гудаута, Абхазия, паспорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гитары, бриолин, рок-н-ролл: тур в Элвис-столицу Австралии
Панорамные снимки обратной стороны Луны, сделанным китайским луноходом Чанъэ-4
Космический пейзаж: китайский аппарат сделал панорамные снимки на Луне
Как носить государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии и как их правильно носить

Соцсети

Sputnikabkhazia