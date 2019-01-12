Режим ожидания: собственник рассказал о судьбе "Абхазии"

Приватизация госимущества в Абхазии началась в 2003 году, с тех пор более 200 объектов перешли в частные руки. Госкомитет по приватизации с 2016 года озадачился пересмотром сделок, условия по которым не выполняются покупателями, вплоть до расторжения через суд.

Спорным, простаивающим объектом оказался и гостиничный комплекс “Абхазия” в Сухуме. Владимир Бигвава, генеральный директор ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ", выкупившего "Абхазию", рассказал Sputnik, по каким причинам гостиница все еще не введена в эксплуатацию и кто, кроме собственника, в ответе за визитную карточку Сухума.

Гостиница "Абхазия" в Сухуме была построена в 30-х годах известным советским архитектором Владимиром Щуко. Комплекс занимает площадь в 29 055,4 квадратных метра, его территория ограничена улицами Лакоба, Леона, Аидгылара и набережной Махаджиров.

Объект рассчитан на 498 мест вместе с гос­тиницей "Ориенталь" (бывшая гостиница "Ткуарчал") и 709 гастрономических мест.

- Владимир Михайлович, возглавляемая вами фирма выкупила гостиничный комплекс "Абхазия" в Сухуме по договору купли-продажи в 2008 году. Что предусматривают условия этого договора?

- Условия договора предусматривают передачу покупателю объекта без каких-либо обременений, последующий ремонт, реконструкцию и введение в эксплуатацию гостиницы в течение четырех лет после выкупа. По условиям договора хочу пояснить.

Объект в полном объеме был выкуплен нами 13 июня 2008 года, с учетом приватизационного сбора и государственных пошлин мы выплатили 72 780 000 рублей.

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Также дополнительно перечислили в бюджет 3 800 000 рублей на благоустройство города Сухум, а именно на покупку парковых скамеек и светильников, которые и сегодня можно увидеть во всех парках, скверах и на набережной Сухума.

В общей сложности в бюджет было перечислено 76 580 000 рублей. По курсу на 2008 год это более 3 235 319 долларов США, что на сегодняшний день составляет 214 986 947 рублей.

Однако свидетельство о собственности было выдано нам только в 2010 году, а государственный акт на право владения и пользования землей только 16 мая 2012 года.

Кроме того, комиссия ПО "Стройпроект" установила, что среднее значение физического износа здания составляло 83,19%. Фактически за вышеуказанную сумму мы выкупили разрушенные здания.

- Что сделано по итогам этих десяти лет?

- За это время нами был восстановлен и введен в эксплуатацию корпус "B" - гостиница "Ориенталь" (бывшая гостиница "Ткуарчал") гостиничного комплекса "Абхазия".

В здании "Ориенталь" расположена постоянно действующая с момента покупки объекта администрация гостиничного комплекса "Абхазия" с шестью сотрудниками, не включая дворников и уборщиц.

Мы составили геодезический план участка, восстановили канализацию, водосток, ливневую канализацию, водоснабжение, оградили территорию всего комплекса, восстановили и законсервировали подъемный кран.

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Ежегодно мониторим состояние целостности конструкции корпуса "А" гостиницы "Абхазия", уже частично провели работы по возведению монолитных железобетонных стен и перекрытий, фундаментные работы.

Мы благоустроили территорию по периметру всего квартала, а это улицы Лакоба, Леона, Аидгылара, набережная Махаджиров, со стороны набережной высадили пальмы, в том виде, в котором они были до войны.

Полностью отремонтировали, благоустроили и открыли для пешеходов тротуарную зону от набережной Махаджиров до улицы Лакоба.

Хочется также отметить, что в бюджет республики ежегодно без нарушения сроков оплаты выплачивается земельный налог в размере 731 040 рублей.

Корпус "B", гостиница "Ориенталь" (бывшая гостиница "Ткварчал") гостиничного комплекса "Абхазия" © Foto / Предоставлено: ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ"

Благоустройство территории вокруг гостиничного комлекса "Абхазия" в городе Сухум - высаженные со стороны набережной Махаджиров пальмы © Фото : ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ"

Благоустройство территории вокруг гостиничного комплекса "Абхазия" в городе Сухум - тротуарная зона от набережной Махаджиров по проспекту Леона © Фото : ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" 1 / 3 © Foto / Предоставлено: ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" Корпус "B", гостиница "Ориенталь" (бывшая гостиница "Ткварчал") гостиничного комплекса "Абхазия"

- Почему не получилось ввести объект в эксплуатацию, как это было предусмотрено договором?

- К сожалению, ввести объект в эксплуатацию не удалось по ряду объективных причин. Первая и основная причина - мы не смогли получить кредит.

Объект был выставлен на продажу до признания Россией независимости Абхазии.

Правительством Абхазии было предложено выкупить объект и обещана помощь в получении кредитных средств по ставке 4,5% годовых. При этом проценты оплачивались бы только спустя пять лет после окончания строительства гостиничного комплекса.

Такие условия нас устраивали, и мы готовы были внести 30% от стоимости кредита.

Однако ни за 4,5%, ни за 10% годовых кредит мы так и не получили. Более того, пройдя комиссии большого количества банков как в России, так и за рубежом, мы везде получали отказ. Причина отказа - непризнание международным сообществом независимости Абхазии.

Стоимость работ по реконструкции, реставрации всего комплекса составляет 25 миллионов долларов США при окупаемости более чем 15 лет, ни одна кредитная организация такие риски на себя не берет. Попытки обеспечения кредита действующими объектами в России также не увенчались успехом.

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Помешал еще и период экономического кризиса 2008-2009 годов, который усугубился кризисом 2014 года. И только с 2017 начался скромный экономический рост.

Вторая причина связана с тем, что на нашем участке расположено жилое здание, со стороны улицы Лакоба.

На момент покупки объекта, 21 мая 2008 года, мы заключили с администрацией города Сухум договор, в условиях которого жилой дом, расположенный на земельном участке, предназначенном под застройку гостиницы "Абхазия", подлежит сносу, так как является аварийным.

Мы приняли на себя обязательства по отселению жильцов вышеуказанного дома и разрешению имущественных прав собственников нежилых помещений. В свою очередь администрация Сухума обязалась предоставить сведения о проживающих и другие необходимые данные.

Однако сведения, необходимые для выполнения нами наших обязательств, администрацией предоставлены вовремя не были. И только после неоднократных требований город предоставил список собственников жилья, который отличался от первоначальных данных.

Данные по зданию, расположенному на земельном участке под застройку гостиничного комплекса "Абхазия", предоставлены собственнику администрацией города Сухум 2008 2011 Помещения на правах собственности 4 7 Помещения по договору найма 5 8

А за последний период администрация так и не ответила на наши неоднократные требования предоставить список на 2018 год.

Также хотелось бы отметить, что жилые и нежилые помещения в этом доме сдаются в аренду не нами, а арендные платежи за землю, на которой расположен вышеуказанный дом, оплачиваются нашей фирмой в бюджет Абхазии, начиная с 2008 года.

Учитывая это и необходимость упорядочения списка жильцов, мы планируем обратиться в прокуратуру для проведения прокурорской проверки по факту законности увеличения списка жильцов жилых и нежилых помещений.

- Что будет дальше с гостиничным комплексом "Абхазия"? Смогут сухумчане и гости Абхазии увидеть гостиницу в том виде, в котором она радовала всех задолго до войны и до пожара 1985 года?

- Мы не прекращаем работы по получению кредитных средств, готовы к любому взаимовыгодному сотрудничеству, не переставая ведем переговоры с потенциальными российскими и зарубежными инвесторами.

Мы гарантируем сохранность объекта и проведение работ по благоустройству прилегающих территорий до момента реализации проекта.

Проект восстановления гостиничного комплекса "Абхазия" уже готов в полном объеме и составляет более 50 томов. И, конечно, он предполагает реконструкцию основного корпуса гостиницы именно в том виде, в котором он был до войны.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Проект реконструкции и реставрации гостиницы "Абхазия" после пожара 1985 года был разработан на основании решения Госкоминтуриста СССР и Исполкома Сухгорсовета в 1986 году и контракта, заключенного в 1987 году с проектно-исследовательским бюро общего строительства "Мястопроект-Лодзь" Польша при участии Сухумского филиала Грузгипрогорстрой.

- Мы знаем, что государство активно занимается вопросом привлечения внешних инвесторов в экономику страны, разрабатывает нормативную базу, ведет информационную работу в этом направлении. А как строятся взаимоотношения внутреннего инвестора и государства? Какие шансы у внутренних инвесторов для вложения в крупные проекты в Абхазии?



- На сегодняшний день позиции для инвесторов в целом, и иностранных, и внутренних, очень слабые, фактически инвестор отдан самому себе.

Помимо отсутствия условий кредитования крупных объектов, отсутствует инфраструктура, безопасность, постоянное электроснабжение, логистика, кадры.

Для привлечения инвесторов необходимы льготные условия налогообложения и облегченное прохождение паспортного контроля на границе Российской Федерации и Республики Абхазия, по примеру стран СНГ и Евросоюза.

- Несмотря на все риски и проблемы, с которыми вы столкнулись, приватизировав объект в Сухуме, вы на конкурсной основе в 2018 году стали владельцем гостиницы "Абхазия" в городе Гагра?



- История с этим объектом началась еще в 2008 году, когда мы выкупили на 49 лет права аренды гостиницы "Абхазия" в Гагре у частного лица. В том же году Госкомимущество увеличило нам арендную плату, установив ставку как за действующую гостиницу, и до момента приватизации мы в общей сложности выплатили 8 535 573 рублей.

Наш основной партнер-инвестор готов был восстановить здание гостиницы с условием последующего выкупа объекта. Сделали проект реконструкции, в 2008 году начали строительство, но, к сожалению, кризис 2008-2009 годов не дал воплотить проект в жизнь. Стройка была приостановлена. Объект был законсервирован, но мы выставили по периметру ограждение, организовали круглосуточную охрану объекта, и не прекращалась работа администрации по управлению объектом.

Долю основного партнера пришлось выкупить, и мы остались без инвестиционных средства. Мы обратились в Госкомимущество с инициативой о выкупе объекта. Без выкупа объекта в собственность я не имел бы гарантии получения заемных средств на строительно-монтажные работы. На протяжении года я пытался получить одобрение в госструктурах и Парламенте.

Только в 2018 году, благодаря вмешательству президента республики и поддержке большинства членов Парламента, было одобрено право на выкуп объекта на конкурсной основе. К моему удивлению, сумма выкупа права собственности на объект, износ которого составляет 80%, без каких-либо коммуникаций, составила 69 975 558 рублей. Сумма выкупа объекта в несколько раз превысила стоимость продажи аналогичных действующих объектов на территории Республики Абхазия.

- Как будет осуществляться восстановление гостиницы "Абхазия" в Гагре?

- С момента выкупа гостиницы прошло всего несколько месяцев, а уже начаты в полном объеме ремонтно-восстановительные работы. За счет собственных средств установлены трансформаторы, проведено водоснабжение, канализация. Идет к завершению отделка фасада натуральным гранитом, остекление, ремонт номерного фонда, начаты работы по благоустройству внутренней и прилегающей территории.

Планирую завершение строительства к концу 2019 началу 2020 года.

- В целом каким вы видите процесс восстановления разрушенных объектов в Абхазии? Что должно быть сделано, чтобы ускорить этот процесс и сделать его эффективным?

- Это серьезный вопрос для отдельного обсуждения. Если в двух словах, как я упоминал ранее, для привлечения инвестиций необходим ряд существенных изменений в законодательстве Республики Абхазия.