Восемь человек с признаками гриппа поступили в больницу Гала

Служба госбезопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы по реке Ингур сроком на два месяца с 20 часов 10 января из-за вспышки свиного гриппа на территории Грузии.

СУХУМ, 13 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Восемь человек с признаками гриппа поступили в Галскую районную больницу в воскресенье 13 января, рассказала корреспонденту Sputnik замглавврача по педиатрии Галской больницы Лия Гамисония.

"Осложненных случаев не было, но случаи заболевания гриппом участились, но такого, чтобы были признаки свиного гриппа, нет. За сегодня было восемь обращений", - сказала Гамисония.

Она добавила, что лечение пациентов проводится симптоматически, а увеличение количества обращений Гамисония связывает со вспышкой свиного гриппа в приграничной с Абхазией Грузии.

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"Так как граница закрыта из-за этого заболевания, люди взволнованны. Если раньше они лечились дома, то сейчас обращаются к врачам", - отметила Гамисония.

По ее словам, в Галском районе нет лаборатории, где можно было бы точно определить, каким именно видом гриппа заболели пациенты.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик призвала не раздувать панику и опровергла распространенные в социальных сетях слухи о том, что от свиного гриппа в Галском районе умерли люди.

Она также отметила, что к ней не поступала информация об экстренных случаях в этом районе.

"Диагноз устанавливается исключительно в лаборатории. Даже если у человека будет свиной грипп, но без осложнений, это заболевание прекрасно лечится. Если возникнут каки-то осложнения, то я первая об этом узнаю", - сказала Скорик.

Она добавила, что на дворе зима, и люди часто заболевают, но это не значит, что именно свиным гриппом. Определить штамм вируса могут в Сухумской вирусологической лаборатории, подчеркнула Людмила Скорик.

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Служба государственной безопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы с Грузией сроком на два месяца с 20 часов 10 января.

Мера вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой смертельно опасного для человека вируса гриппа штамма H1N1.

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Согласно принятому решению, временно запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.