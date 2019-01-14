Гагрский "Леон" стал вторым на турнире по футболу в Сочи

Всероссийский футбольный турнир Hopes Cup "Christmas holidays cup 2019", в котором приняло участие 12 команд, проходил в Сочи с 4 по 9 января.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Детский футбольный клуб "Леон" из Гагры взял "серебро" на всероссийском футбольном турнире Hopes cup "Christmas holidays cup 2019", рассказал Sputnik тренер команды Георгий Арутюнов.

"Согласно правилам турнира, в каждой группе было по пять команд. В групповом раунде футболисты из Гагры сыграли пять игр и возглавили группу без единого поражения, что помогло им выйти в финал. В финале наша команда встретилась с футбольным клубом десятой средней школы из Сочи и уступили со счетом 3:0", - рассказал Арутюнов.

Лучшим нападающим среди игроков 2010 года рождения турнира Hopes Cup "Christmas holidays cup 2019" выбран - Амир Амичба.

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В футбольном турнире "Christmas holidays cup 2019" принимали участи дети 2010 года рождения из Сочи, Москвы, Ставрополя и Абхазии.