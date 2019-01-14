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Уроженец Костромы убит в селе Тамыш Очамчырского района

© Sputnik / Алексей Филиппов
В Абхазии
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Убийство в селе Тамыш Очамчырского района произошло примерно в 2:20 в понедельник 14 января.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчину, который переехал с семьей из Костромы в Абхазию около пяти лет назад, убили в понедельник 14 января, рассказал первый замглавы Очамчырского района Славик Кучуберия.

"Убийство произошло в селе Тамыш. По словам супруги убитого, двое неизвестных пришли к ним домой примерно в 2:20. Глава семьи вышел к ним, они недолго разговаривали, и между нами началась потасовка. Затем в него выстрелили из ружья и убежали", - сказал Кучуберия.

Мужчина с ножом в руке
© Fotolia / Milankubicka
Стали известны подробности убийства в селе Багмаран
Он отметил, что лично был знаком с погибшим и знал его только с хорошей стороны. Убитый – отец двоих детей был простым автомехаником и больших денег не зарабатывал. Жили они в доме знакомых.

"Никому не мешал и всегда всем помогал. Не реально, чтобы его убили за деньги. Непонятно за что", - рассказал первый замглавы Очамчырского района.

Кучуберия добавил, что расследованием занимаются следователи МВД Абхазии. По подозрению в убийстве уже задержали несколько человек.

Теги:
убийство


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