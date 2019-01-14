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Прогноз погоды. Дождь

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (869)
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Во вторник 15 января в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Во вторник 15 января в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Из-за резких контрастов атмосферного давления ожидается усиление ветра от 13 до 18 метров в секунду, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами от 13 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится от +6°С до +1°С,  днем поднимется до +8°С +13°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (869)
Теги:
погода в Абхазии


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