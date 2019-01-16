Минздрав: в Абхазии не зафиксированы случаи свиного гриппа

Совещание главных врачей республики по мерам профилактики и предупреждения гриппа и ОРВИ в Абхазии состоялось во вторник 15 января.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. На данный момент в Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения свиным гриппом, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на совещании по мерам профилактики и предупреждения гриппа и ОРВИ во вторник 15 января, сообщает пресс-служба Минздрава.

© Sputnik / Александр Кряжев Восемь человек с признаками гриппа поступили в больницу Гала

В то же время, по ее словам, 160 человек в районах республики обратились к врачам с признаками ОРВИ, половина из них дети. Решение о том, брать ли анализы на подтверждение гриппа, принимает врач.

"Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию Минздрав обеспечил необходимыми расходными материалами для диагностики гриппа. Экспресс-тесты будут использованы на санитарно-карантинном пункте пропуска на посту "Ингур" в Галском районе, а также для быстрой идентификации гриппа и ОРЗ в поликлиническом звене", - говорится в сообщении.

Скорик также отметила, что при своевременном обращении к специалистам за медицинской помощью и правильно проведенном лечении свиной грипп к осложнениям не приводит.

Она призвала быть осторожней и применять профилактические меры.

"Между тем, отказались прививать детей от сезонного гриппа в этом году многие родители и беременные, а как раз именно от этого штамма гриппа и проводилась специфическая защита", - добавила Скорик.

По ее словам, уже даны поручения разместить в детских дошкольных и учебных заведениях наглядную информацию по профилактике вирусных заболеваний.

Главный врач центральной районной больницы Галского района Георгий Шония в свою очередь опроверг слухи о том, что в Галском районе есть случаи заражения свиным гриппом.

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По итогам совещания министр здравоохранения Тамаз Цахнакия поручил обеспечить медикаментами все медучреждения, провести экспресс-диагностику на приграничной территории и обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.