Убитого в Абхазии россиянина похоронят на родине

Убийство уроженца Костромы, переехавшего с семьей в Абхазию около пяти лет назад, произошло в селе Тамыш Очамчырского района в понедельник 14 января.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Тело убитого в Абхазии Михаила Маслова отправят в Кострому в среду 16 января, сообщила корреспонденту Sputnik его вдова Ольга Маслова.

© Sputnik / Алексей Филиппов Уроженец Костромы убит в селе Тамыш Очамчырского района

"Хочу выразить большую благодарность районным властям, которые нам очень помогли. Все затраты по бальзамированию тела и перевозке до аэропорта они взяли на себя. Разместили родственников, приехавших из России. Существенную поддержку оказали председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев и наши соседи", - сказала Маслова.

Она добавила, что в Костроме тело встретят родители ее и супруга. Сама она не будет сопровождать тело, так как пока идет следствие, не может покинуть республику.

По словам Масловой, она планирует вернуться в Россию вместе с детьми после того, как уголовное дело будет закрыто.

"У меня тоже пожилые родители и, может быть, мы с детьми переберемся обратно в Кострому. Вообще, наш переезд в Абхазию был связан с состоянием здоровья ребенка, которому значительного лучше в этом климате. Пока точно не знаю, как поступить, буду думать", - объяснила Ольга Маслова.

Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался.