Поднять на хлеб: пекари Абхазии ждут от властей новые цены

О том, с чем связано возможное подорожание хлеба в Абхазии, что хлебопекари республики предложили Кабинету министров, и какие расчеты проводят в Минэкономики, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Гильдия хлебопекарей Абхазии три месяца назад обратилась в Кабинет Министров с просьбой об увеличении цены на хлеб с 21 до 25 рублей. Заместитель президента Гильдии хлебопекарей Нонна Чантурия уверена, что вопрос пересмотра стоимости хлеба в Абхазии уже назрел.

"Последнее повышение цены на хлеб было в начале 2015 года, с 19 рублей цену на хлеб из высшего сорта муки подняли на два рубля, спустя еще некоторое время планировалось повысить цену еще на два рубля", - говорит она.

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Однако в тот период в России выдался хороший урожай пшеницы, цена на муку начала падать. Она достигла 17 рублей за килограмм, и абхазские хлебопекари решили повременить, напомнила Чантурия.

Однако за прошедшие четыре года цена на муку с 17 рублей выросла до 24 рублей (мука, которая уже доставлена в Абхазию – ред.). Подорожали за это время и другие ингредиенты: масло, дрожжи, соль. Цены на топливо тоже сказались на затратах производителей.

"У меня три машины, и на их содержание затраты поднялись на 30%. Я уже не говорю о том, какое состояние у нас с электричеством. Нет ни одного дня, чтобы не было отключения электроэнергии по той или иной причине. Когда у меня в печи стоит хлеб и отключают свет, мы запускаем "движок" (генератор – ред.), на час работы двигателя уходит 35-40 литров бензина", - объяснила представитель гильдии.

В зависимости от сезона предприятию Нонны Чантурия требуется от 35 до 40 тонн муки в месяц.

Для того чтобы изготовить одну булку хлеба в 600 граммов, нужно потратить, по оценкам производителей, 21 рубль 30 копеек. При этом новые цены на муку доходят до 24 рублей за килограмм. Пекарни отпускают хлеб в розничную сеть по 19 рублей за буханку. Бизнес перестает быть рентабельным.

По словам Чантурия, у ее предприятия еще есть в запасе 30 тонн муки, купленной еще по старой цене - 21 рубль за килограмм. Через месяц выпекать хлеб будет уже невыгодно.

"Если мы привезем муку по новым ценам, то мы будем в убытке на два рубля с каждой булки хлеба. Мы не говорим о сверхприбыли, сейчас до себестоимости продукции нам не хватает два рубля, и хотим два рубля прибыли", - настаивает Чантурия.

Просьбу о повышении цены на хлеб поддержали все 15 частных пекарен, которые входят в Гильдию хлебопекарей.

А что с государственными предприятиями

В Абхазии сегодня работают шесть государственных хлебозаводов. Строительство Сухумского хлебозавода №2 обошлось казне в 60 миллионов рублей. Здесь выпекают два вида хлеба – высший и второй сорт, в день около 1000-1200 буханок. В месяц предприятию требуется 18 тонн муки.

Одна из проблем, которые испытывает завод, - это коммуникации, дороги, ведущие к ней, находятся в плачевном состоянии.

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"Раньше приезжали даже из деревень и брали государственный хлеб, сейчас по этой дороге никто не рискует ехать. Машины часто ломаются, так как плохая дорога, вы знаете, сколько стоит сделать ремонт", - подчеркнула она.

Бухгалтер хлебозавода Тина Черкезия считает, что объем небольшой, мощности предприятия рассчитаны на большее. Сейчас хлебозавод обеспечивает Министерство обороны, пограничников, Республиканскую больницу.

"Мы уже пять лет обращаемся в Министерство экономики, чтобы мы могли обеспечивать бюджетные организации хлебом. Нам завод выстроили, но реализация находится на низком уровне, мы можем и пять тысяч булок выпекать, но где продавать? Рынок занят частными пекарнями", - сетует Черкезия.

Последнюю партию муки, говорит бухгалтер, закупили по 22 рубля за килограмм, что вышло дороже на три рубля в сравнении с предыдущими поставками.

"Хлеб высшего сорта у нас стоит 20 рублей 64 копейки, второй сорт – 18 рублей. Затраты идут очень большие на бензин, ремонт автомашин, на которых мы развозим продукцию", - рассказала она.

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Тина Черкезия поддерживает мнение коллег из частного сектора, но уверена, что цену на хлеб достаточно поднять до 23-24 рублей, а не до 25 рублей.

"Есть семьи, где каждый день покупают по пять-шесть булок хлеба, а это очень накладно", - говорит Тина Черкезия.

Даур Гергия руководит крупным предприятием, поставляющим в республику муку. В месяц привозит от 250 до 300 тонн. Всего Абхазия, по его оценкам, потребляет до полутора тысяч тонн муки в месяц.

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Поставщик говорит, что за год закупочные цены выросли значительно. Если мука общего назначения в январе 2018 года стоила 12 рублей 80 копеек за килограмм, то теперь уже 18 рублей 90 копеек. А хлебопекарная мука, стоившая 14 рублей 10 копеек год назад, сейчас - 20 рублей 70 копеек.

Нужно повысить

В Абхазии действует закон "О государственном регулировании цен", в перечень включен и хлеб.

"Государство определяет цены и подходы к формированию цены. Одной из таких составляющих перечня является цена на хлеб. Государство регулирует цену на хлеб и на пшеничную муку, так как законом определено, что все предложения, консультации в плане подготовки предложений по изменениям цен попадают в Министерство экономики. Здесь проходит работа, мы анализируем, просчитываем и выходим с предложениями в Кабинет Министров", - объяснил замминистра экономики Абхазии Заур Гулиа.

Заур Гулиа знаком с обращением Гильдии хлебопекарей Абхазии и считает их доводы объективными, так как с 2015 года, когда в последний раз поднимали цену на хлеб, закупочная цена на пшеничную муку выросла на 28%.

"Так как у нас пшеница не выращивается, свою муку мы не имеем. В этом плане мы полностью зависим от той цены, которая существует в Российской Федерации, ниже этой цены нам взять негде", - признал Гулиа.

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Индексировать цены на хлеб нужно, считает он. Министерство анализирует ситуацию на рынке, проводит расчеты, которые и лягут в основу проекта, с которым Минэкономики выйдет в Кабинет Министров, а Кабмин вынесет окончательное решение.