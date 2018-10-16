На вкус и вес: как проверяют качество хлеба в Сухуме

Проверки хлебной продукции в республике проводятся специалистами Госстандарта два раза в год. Изучаются условия хранения муки, все стадии производства, санитарное состояние пекарен и безопасность электрики.

Плановые проверки в пекарнях республики начались несколько дней назад, во вторник Госстандарт наведался в Сухумский государственный хлебозавод №2 и частную пекарню "Золотой колос".

После проверки, которые прошли на обоих предприятиях, специалисты не выявили нарушений хранения муки во всех производственных отрезках. Как сказал инспектор отдела сертификации Госстандарта Денис Канджи-оглы, работники не обнаружили также проблем, связанных с санитарным состоянием объектов.

На Сухумском государственном хлебозаводе №2 на момент ревизии не было готовой продукции, чтобы специалисты взяли образцы для проведения исследований в лаборатории Госстандарта. Однако они в скором времени поступят в ведомство.

По словам специалистов Госстандарта, в Абхазии качество хлеба в большинстве случаев хорошее.