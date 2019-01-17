Крещение Господне в Абхазии: время и место служб

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Крещенские богослужения пройдут в Сухумском, Гагрском, Гулрыпшском, Гудаутском и Очамчырском районах, сообщили Sputnik священнослужители местных монастырей и храмов.

Крещение Господне в Кафедральном Соборе Сухума начнется с исповеди в 8 утра. В 8:30 пройдет Божественная литургия, а также освящение воды. В 13:00 в соборе проведут Таинство святого Крещения, а в 15:00 Вечернее богослужение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Царские часы, вечерня и сочиво: как проходит Крещенский Сочельник

В Гагрском храме Покрова Пресвятой Богородицы утренняя Божественная литургия начнется в 9:00, в 15:00 начнется Вечерняя литургия.

В 9 утра начнется утренняя Божественная литургия и в храме Святого Пророка Илии в Агудзере. В 23:30 в храме состоится Таинство Святого Крещения. После него, по словам настоятеля храма иерейя Далмата, прихожане по желанию отправляются на крещенские купания к морю или окунаются в реку Келасур.

19 января в 9 утра в храме Святого Евстафия Абсилийского в Очамчыре пройдет Божественная литургия, за которой последует освящение крещенской воды.

По словам настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гудауте иеромонаха Василиска (Лейба), Крещенское богослужение в храме начнется 18 января в 22:00 и продлится до трех часов утра 19 января.

В 11:00 19 января в Гудауте начнется крестный ход и крещенские купания в море. В 12:00 в храме приступят к Таинству святого Крещения.

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В Драндском Святоуспенском монастыре Крещение Господне начнется в 9:00 утра с литургии. Вечерняя служба пройдет в 15:00.

"Также у нас будут установлены две купели – мужская и женская. Они будут освящены еще ночью 18 января. С этого времени можно будет проводить купания", - рассказал служащий священник монастыря иерей Андрей.

Традиционно больше всего людей на крещенские купания собирается в Каманах. Начнутся купания ночью 18 января в 23:00 и продолжатся до утра. А утром того же дня в 8:00 в монастыре Святителя Иоанна Златоуста пройдет Божественная литургия.