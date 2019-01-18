Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Гулрыпше

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Житель села Безымяновка Гулрыпшского района 17 января нашел в одном из заброшенных сараев противопехотную мину времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС республики.
О своей опасной находке житель сообщил в Министерство чрезвычайных ситуаций Абхазии. Затем выехавшие на место сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных веществ изъяли противопехотную мину.
Найденную мину специалисты МЧС республики утилизируют на специальном полигоне.
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