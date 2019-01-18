Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Гулрыпше

Автором памятника Уалиду Маршан стал абхазский скульптор Виталий Джения, который работал над монументом около двух месяцев.

Уроженца Костромы Михаила Маслова, который переехал вместе с семьей в абхазское село Тамыш пять лет назад, убили 14 января 2019 года. Корреспондент Sputnik побывал в селе, встретился с вдовой, поговорил с друзьями и соседями. Все подробности в специальном репортаже.