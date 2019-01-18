18:40 18 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.58
Поиск
Мина времен Отечественной войны в Абхазии найденная в Гулрыпше

Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Гулрыпше

© Фото : Facebook/МЧС Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
118 0 0

Сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных веществ МЧС Абхазии изъяли противопехотную мину для утилизации.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Житель села Безымяновка Гулрыпшского района 17 января нашел в одном из заброшенных сараев противопехотную мину времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС республики.

О своей опасной находке житель сообщил в Министерство чрезвычайных ситуаций Абхазии. Затем выехавшие на место сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных веществ изъяли противопехотную мину.

Найденную мину специалисты МЧС республики утилизируют на специальном полигоне.

Зачистка в Приморском: саперы работают и спустя год после взрыва>>



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Зима близко: Рица - "заповедник" снега в Абхазии
Еще и реставратор: Путин и Вучич завершили мозаику в храме в Белграде
Инфографика
Крещенские купания: советы и ограничения

Соцсети

Sputnikabkhazia