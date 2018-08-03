Зачистка в Приморском: саперы работают и спустя год после взрыва

Пресс-секретарь министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа и начальник инженерной службы ведомства Тимур Кишмария в интервью на радио Sputnik рассказали, как идет разминирование села Приморское после прошлогоднего взрыва на складе с боеприпасами.

Sputnik

В результате взрыва на складе с боеприпасами в селе Приморское мины и снаряды разбросало в радиусе 1200 метров. На разминирование территории были брошены силы Министерства обороны республики и саперов The Halo Trust при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Год спустя

Подводить итоги еще рано, сразу заявил в беседе со Sputnik пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа, рассказывая о том, как идет разминирование окрестностей Приморского после прошлогоднего взрыва боеприпасов на военном складе.

"В течение всего года Министерство обороны держит под постоянным контролем работы, которые ведутся на бывшем военном складе", — заметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Много воды утекло: лечебный источник в Приморском спустя год после взрыва

Начальник инженерной службы Минобороны республики Тимур Кишмария сообщил о количестве "трофеев", которые удалось обнаружить и собрать.

"На сегодняшний день собрано 33 тысячи 240 взрывоопасных предметов, площадь территории составила около 111 гектаров, это один миллион 135 тысяч квадратных метров. Саперы должны пройти каждый квадратный метр", — подчеркнул он.

"Вылечить" лечебницу: источник в Приморском спустя год после взрыва военсклада>>

На второй день после взрыва подача электричества в село была возобновлена, при этом необходимо было расчищать территорию вокруг трансформатора, где лежали неразорвавшиеся снаряды и мины.

"Оставался склад со стрелковым вооружением и боеприпасами к нему. Нужно было вытащить это оружие, чем мы собственно и занимались", — пояснил Кишмария.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Рустам Чочуа Кадры взрыва в селе Приморское

Прежде всего люди

Начальник инженерной службы рассказал, что после взрыва стояла задача в первую очередь расчистить территорию, где живут люди, их сады, огороды и приусадебные участки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прошлогодний взрыв: как Приморское залечивает раны

На сегодняшний день остался лесной массив, разминированием занимается The Halo Trust, они работают в труднодоступных местах, они там сосредоточили свои силы, куда входят до 50 человек", — подчеркнул Кишмария.

Дома надежды: как выглядит Приморское спустя год после взрыва на военном складе>>

По его словам, работы по разминированию не прекращаются.

"При разминировании используется специальная техника, население с пониманием относится к этому", — отметил начальник инженерной службы.

Тимур Кишмария предупредил о действиях людей, если они вдруг обнаружат подозрительный предмет не относящийся к их повседневному быту.

"При обнаружении взрывоопасного фрагмента нужно обращаться в The Halo Trust и в Министерство обороны. Те боеприпасы, которые не получается уничтожить на месте, они вывозятся в специальное место, где идет дальнейшая работа по ликвидации", — сказал он.

О том, какой объем работы еще предстоит провести Кишмария сказать затруднился, так как это зависит в том числе и от финансирования The Halo Trust.