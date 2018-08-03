Зачистка в Приморском: саперы работают и спустя год после взрыва

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В результате взрыва на складе с боеприпасами в селе Приморское мины и снаряды разбросало в радиусе 1200 метров. На разминирование территории были брошены силы Министерства обороны республики и саперов The Halo Trust при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
Год спустя
Подводить итоги еще рано, сразу заявил в беседе со Sputnik пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа, рассказывая о том, как идет разминирование окрестностей Приморского после прошлогоднего взрыва боеприпасов на военном складе.
"В течение всего года Министерство обороны держит под постоянным контролем работы, которые ведутся на бывшем военном складе", — заметил он.
Начальник инженерной службы Минобороны республики Тимур Кишмария сообщил о количестве "трофеев", которые удалось обнаружить и собрать.
"На сегодняшний день собрано 33 тысячи 240 взрывоопасных предметов, площадь территории составила около 111 гектаров, это один миллион 135 тысяч квадратных метров. Саперы должны пройти каждый квадратный метр", — подчеркнул он.
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На второй день после взрыва подача электричества в село была возобновлена, при этом необходимо было расчищать территорию вокруг трансформатора, где лежали неразорвавшиеся снаряды и мины.
"Оставался склад со стрелковым вооружением и боеприпасами к нему. Нужно было вытащить это оружие, чем мы собственно и занимались", — пояснил Кишмария.
Прежде всего люди
Начальник инженерной службы рассказал, что после взрыва стояла задача в первую очередь расчистить территорию, где живут люди, их сады, огороды и приусадебные участки.
На сегодняшний день остался лесной массив, разминированием занимается The Halo Trust, они работают в труднодоступных местах, они там сосредоточили свои силы, куда входят до 50 человек", — подчеркнул Кишмария.
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По его словам, работы по разминированию не прекращаются.
"При разминировании используется специальная техника, население с пониманием относится к этому", — отметил начальник инженерной службы.
Тимур Кишмария предупредил о действиях людей, если они вдруг обнаружат подозрительный предмет не относящийся к их повседневному быту.
"При обнаружении взрывоопасного фрагмента нужно обращаться в The Halo Trust и в Министерство обороны. Те боеприпасы, которые не получается уничтожить на месте, они вывозятся в специальное место, где идет дальнейшая работа по ликвидации", — сказал он.
О том, какой объем работы еще предстоит провести Кишмария сказать затруднился, так как это зависит в том числе и от финансирования The Halo Trust.