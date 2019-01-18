Заправился табачком: на Псоу пресечена контрабанда сигарет

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Сочинские таможенники совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России пресекли попытку контрабанды партии сигарет из Абхазии в Россию, сообщает Южное таможенное управление. © Sputnik / Артур Лебедев Рекордные показатели: сочинская таможня рассказала про "мандариновый сезон"

В ходе осуществления таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль ВАЗ 2121, следовавший из Абхазии в Россию. Таможенный осмотр автомобиля с применением специального оборудования выявил темную зону, не соответствовавшую конструкции автомобиля.

После чего таможенниками под задним пассажирским сидением в нише, ранее предназначенной для топливного бака, обнаружили 52 блока сигарет (10 400 штук).

Водитель, 18-летний гражданин Абхазии, уверял, что автомобиль абсолютно пустой, вплоть до демонтажа тайника и обнаружения нелегального содержимого.

© Фото: Федеральная таможенная служба Нелегальная партия табачной продукции, обнаруженная на Псоу

Понимая безвыходность ситуации, он признался, что сигареты приобрел в одном из магазинов города Гагра на общую сумму около 21 тысячи рублей с целью заработка, намереваясь перепродать их в России. Зная о том, что количество сигарет превышает установленные законодательством нормы, он решил спрятать товар от таможенного контроля. С этой целью демонтировал топливный бак, в освободившуюся нишу спрятал сигареты, а в подкапотном пространстве закрепил канистру с бензином и трубкой, проведенной к двигателю автомобиля для подачи топлива. Хитроумное приспособление не помогло нарушителю обойти закон.

© Фото: Федеральная таможенная служба Нелегальная партия табачной продукции, обнаруженная на Псоу

"На товар и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу, - пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Владимир Бондаренко. - В отношении гражданина возбуждены два дела об административных правонарушениях".

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С начала 2019 года по аналогичным фактам Сочинской таможней возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Изъято более 100 блоков сигарет (30 тысяч штук).