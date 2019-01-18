Посол Абхазии награжден в Южной Осетии орденом Дружбы

Глава Южной Осетии оценил вклад посла в работу по поддержанию и развитию отношений между братскими республиками.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Анатолий Бибилов наградил посла Абхазии в Южной Осетии Алана Елбакиева орденом Дружбы за большой вклад в развитие дружественных отношений между республиками, а также в связи с 60-летием, сообщает Sputnik Осетия со ссылкой на пресс-службу президента Южной Осетии.

Бибилов поздравил посла с юбилеем, подчеркнул заслуги Елбакиева в рядах защитников Отечества и отметил его роль в развитии двусторонних отношений с Абхазией.

"Вам удалось сделать многое для своего народа. Сегодня вы представляете братскую Республику Абхазия, где у вас также есть успехи, и руководство Абхазии высоко ценит ваши усилия по поддержанию и развитию отношений между республиками Южная Осетия и Абхазия. Также вы снискали уважение и у народа, и у руководства Республики Южная Осетия. Это большие достижения. И я горд дружбой с вами", – сказал президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия и Южная Осетия: от юбилеев к политическим будням

Елбакиев выразил благодарность главе государства за высокую оценку его работы.

"Волею судьбы я сейчас представляю братскую Республику Абхазия, отношения с которой развиваются динамично, а благодаря подписанному ранее соглашению, которое охватывает все сферы государственной деятельности, еще больше укрепились", - сказал он.

Посол подчеркнул необходимость "подтянуться" в области торгово-экономических отношений. Кроме того, налицо двусторонний интерес государств и бизнеса.

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"Думаю, 2019 год будет плодотворным", – резюмировал он.