Лунное затмение произойдет ранним утром 21 января

Лунное затмение будет видно в предутренние часы 21 января на европейской части России и в Абхазии.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Жители европейской части России, а также Абхазии смогут наблюдать полное лунное затмение 21 января с 06:34 до 09:51 по московскому времени.

Как отметил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко, Луна будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8% - в земную тень войдет Суперлуна.

Ученый посоветовал, что лучше всего использовать для наблюдения телескоп с нейтральными фильтрами, чтобы в том числе разглядеть полутеневую фазу. Однако заметил, что он не обязателен.

"Особенно в наибольшей фазе затмения – все будет видно и невооруженным глазом", - отметил ученый.

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Зубко также добавил, что, погружаясь в тень, естественный спутник Земли не "исчезнет" полностью, а приобретет цвет от красного до красно-коричневого.