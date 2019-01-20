Около трех тысяч человек покрестилось в день Крещения Господня в Абхазии

Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около трех тысяч человек приняли христианство на крещенских богослужениях в Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

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"Очень много людей посетили все храмы республики, в Сухумском кафедральном соборе я уже 26 лет и должен сказать, что такого большого числа верующих еще не видел. Это показатель того, что число православных людей в Абхазии растет", - добавил он.

Отец Виссарион рассказал, что многие люди крестились не только храмах, но, к примеру в реке Псырцха, а кого-то крестили в проруби. На Крещение Господне приходили даже те, кто не крещен, поделился наблюдением батюшка.

"Ко мне подходили люди, говорили что они не православные, но хотят взять освященной воды, интересовались можно ли им это сделать. Конечно, я отвечал согласием. Любой желающий может прийти и забрать крещенскую воду, иорданская вода должна распространяться для всех и каждого", - подчеркнул иерей.

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В ночь с 18 на 19 января в Абхазии отметили Крещение Господне, или Богоявление. Этот праздник входит в число двунадесятых и связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. В праздник Крещения освящают воду в храмах и на водоемах. Считается, что крещенская вода исцеляет душу и тело.