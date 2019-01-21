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БТР с российскими военными опрокинулся в ущелье в Абхазии, есть погибшие

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Трагедия произошла в пятницу 18 января в одном из горных ущелий Абхазии.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В Абхазии трое российских военных погибли в ДТП на сложном участке дороги, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии <...> БТР-80 опрокинулся в ущелье", - говорится в релизе.

Три человека погибли на месте, еще двое получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие были срочно эвакуированы в окружной военный госпиталь вертолетами. В каком состоянии они находятся сейчас, не уточняется.

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Комиссия округа изучает несколько версий происшествия, в том числе техническую неисправность бронеавтомобиля и ошибку водителя, не справившегося с управлением.

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Теги:
ЮВО


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