БТР с российскими военными опрокинулся в ущелье в Абхазии, есть погибшие

Трагедия произошла в пятницу 18 января в одном из горных ущелий Абхазии.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. В Абхазии трое российских военных погибли в ДТП на сложном участке дороги, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии <...> БТР-80 опрокинулся в ущелье", - говорится в релизе.

Три человека погибли на месте, еще двое получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие были срочно эвакуированы в окружной военный госпиталь вертолетами. В каком состоянии они находятся сейчас, не уточняется.

Российские военные провели более 200 учений в Абхазии в 2018 году>>

Комиссия округа изучает несколько версий происшествия, в том числе техническую неисправность бронеавтомобиля и ошибку водителя, не справившегося с управлением.