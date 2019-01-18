Российские военные провели более 200 учений в Абхазии в 2018 году

Всего за год в Абхазии в учениях подразделений оперативного реагирования участвовали свыше одной тысячи наиболее подготовленных военных.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Подразделения оперативного реагирования российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии за прошедший 2018 год провели более 200 учений по предотвращению опасных кризисных ситуаций, сообщает пресс-служба ЮВО.

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Во время учений мотострелки в тесном сотрудничестве с саперами, инженерами, специалистами радиационной, химической и биологической защиты, разведчиками и медиками, в составе антитеррористических подразделений, совершенствовали навыки по реагированию и ликвидации внезапных угроз для военных объектов, жизни военнослужащих и членов их семей.

Российские военные неоднократно проводили учения по отражению нападений незаконных вооруженных формирований на военные городки, склады с боеприпасами, контрольно-пропускные пункты и парки боевой техники.

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С целью приближения учений к реальным боевым условиям российские военные применяли различные имитационные средства, такие как холостые боеприпасы, тротиловые и дымовые шашки и сигнальные ракеты.

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К учениям были привлечены сотни единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили "Тигр".