Медведев "раздал" госпрограммы замам: на Мутко сотрудничество с Абхазией

Виталий Мутко стал вице-премьером после утверждения нового состава правительства президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Российский премьер Дмитрий Медведев возложил ответственность по работе госпрограммы "Внешнеполитическая деятельность" в части социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией на вице-премьера Виталия Мутко, сообщили в пресс-службе правительства. © Sputnik / Илья Питалев Мутко рассказал об объеме российской финпомощи Абхазии

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко был назначен председателем российских частей межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией, а также Южной Осетией 5 июня 2018 года.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов будет ответственен за реализацию программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в вопросах государственной миграционной политики и "Внешнеполитическая деятельность".

Кроме того, в вопросах социальной сферы Татьяна Голикова возьмет ответственность за реализацию программ "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Развитие пенсионной системы", "Содействие занятости населения", "Научно-технологическое развитие России".

Ольгу Голодец будет отвечать за госпрограммы "Развитие культуры и туризма" и "Развитие физической культуры и спорта".

Алексей Гордеев выбран ответственным за "Охрану окружающей среды" и "Развитие лесного хозяйства".

Юрий Борисов будет следить за исполнением госпрограмм по обороне и защите населения: "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Космическая деятельность России", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Обеспечение обороноспособности страны", "Обеспечение государственной безопасности", "Обеспечение защиты личности, общества и государства", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".

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За ходом реализации программ "Юстиция" и "Информационное общество" ответственен Константин Чуйченко.