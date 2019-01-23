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Еще один вредитель обнаружен на пальмах Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (108)
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В Сочи обнаружен вредитель - южноамериканский мотылек, десятки экзотических деревьев уже пошли под спил.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские пальмы подверглись нападению южноамериканского мотылька, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Вредитель также обнаружен в Сочи, где уже десятки экзотических деревьев пошли под спил. 

В Абхазии же насекомое заметили в Гагрском и Сухумском районах. В основном он поражает веерную китайскую пальму. Насекомое селится в стволах дерева. Сразу обнаружить зараженное растение невозможно. 

"Уже есть погибшие деревья. С мотыльком можно бороться так же, как и с пальмовым долгоносиком. Нужно прокапывать пальму пестицидами, но из-за низкой температуры воздуха пока нет смысла этого делать", – пояснил Читанава.

Лечат, рубят и сжигают: как в Абхазии борются с пальмовым долгоносиком
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лечат, рубят и сжигают: как в Абхазии борются с пальмовым долгоносиком

Ранее в Абхазии был обнаружен пальмовый долгоносик. Госкомитет по экологии начал обработку деревьев осенью 2018 года. 

"Мы в основном обрабатывали элитные крупноствольные пальмы, такие как финиковая пальма, слоновая пальма, пальма вашингтония. Мероприятия мы прекратили временно из-за того, что при температуре ниже +15 градусов их обрабатывать нет смысла. Весной мы продолжим работы, как только будет температура выше +15 градусов", – добавил главный эколог страны.

Вот паразиты: список вредителей в Абхазии пополнился>>

За последние несколько лет в Абхазии появилось несколько новых насекомых-паразитов. В 2017 году абхазскими учеными был обнаружен пальмовый долгоносик, до этого республику атаковали мраморный клоп и бабочка огневка. С 2016 года работает госпрограмма по борьбе с насекомыми-вредителями.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (108)

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