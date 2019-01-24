Минсельхоз Абхазии планирует возобновить выплаты за сбор мраморных клопов

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Предполагается выделить от пяти до семи миллионов рублей для ручного сбора клопов в марте-апреле этого года, когда вредитель выйдет из спячки, сказал в интервью Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полупустые амбары: как мраморный клоп "поработал" над урожаем кукурузы

"Это просто необходимая мера, в прошлом году, вы помните, оплачивали по тысяче рублей за каждый килограмм пойманного вредителя. Нужен контроль за этим, будут ответственные люди", - добавил он.

Министр отметил, что прошлогодний опыт механического сбора мраморного клопа самый эффективный.

"Самый лучший способ бороться с мраморным клопом - собрать и уничтожить, во всем мире этот способ считается наиболее эффективным", - подчеркнул Амиран Какалия.

В прошлом году механическим способом было собрано более пяти тысяч килограммов клопов. Мероприятия по сбору надо проводить именно весной, потому что клопы после спячки в вялом состоянии и их легче поймать, отметил министр сельского хозяйства.

За время борьбы с мраморными клопами, некоторые жители республики стали самостоятельно делать ловушки (из картонных коробок – ред.), в которые ловят вредителя.

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