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Борьба с Мраморным клопом

Минсельхоз Абхазии планирует возобновить выплаты за сбор мраморных клопов

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (110)
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Механический сбор мраморного клопа планируется начать с наступлением весны, когда вредитель начнет выходить из зимней спячки.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Предполагается выделить от пяти до семи миллионов рублей для ручного сбора клопов в марте-апреле этого года, когда вредитель выйдет из спячки, сказал в интервью Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия.

Уборка урожая кукурузы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это просто необходимая мера, в прошлом году, вы помните, оплачивали по тысяче рублей за каждый килограмм пойманного вредителя. Нужен контроль за этим, будут ответственные люди", - добавил он.

Министр отметил, что прошлогодний опыт механического сбора мраморного клопа самый эффективный.

"Самый лучший способ бороться с мраморным клопом - собрать и уничтожить, во всем мире этот способ считается наиболее эффективным", - подчеркнул Амиран Какалия.

В прошлом году механическим способом было собрано более пяти тысяч килограммов клопов. Мероприятия по сбору надо проводить именно весной, потому что клопы после спячки в вялом состоянии и их легче поймать, отметил министр сельского хозяйства.

За время борьбы с мраморными клопами, некоторые жители республики стали самостоятельно делать ловушки (из картонных коробок – ред.), в которые ловят вредителя.

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (110)


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