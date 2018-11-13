Свой метод для соседей: в Сочи оценили борьбу с клопом в Абхазии

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Абхазский метод борьбы с мраморным клопом заинтересовал участников заседания Сочинского делового клуба, рассказал на радио Sputnik временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полупустые амбары: как мраморный клоп "поработал" над урожаем кукурузы

Заседание Сочинского делового клуба, посвященное нашествию на курорт насекомых-вредителей, прошло в Олимпийском университете 11 ноября. На встречу были приглашены и представители Абхазии.

В Сочи, по словам Даурова, существуют такие же проблемы с вредителями, как и в Абхазии.

"И наше присутствие было связано с тем, что мы обменивались информацией, опытом, методами борьбы. Они говорили о техниках, которые у них используются. У нас немного разные подходы. Меня очень впечатлило то, что те методы, которые Абхазия применяет в борьбе с вредителями, актуальны, то есть мы не отстаем от других стран мира. Это для нас было очень важно", – рассказал врио министра сельского хозяйства Абхазии.

Он также отметил, что в Сочи есть также проблема с пальмовым долгоносиком, но их подход к проблеме выглядит иначе.

"В основном они поврежденные деревья вырубают и высаживают новые. Мы же максимально стараемся сохранить то, что у нас есть, потому что у нас пальмы вековые, нам нельзя допускать, чтобы они погибали. Сочинцам был очень интересен наш опыт. Они даже говорили, что, возможно, наш опыт по борьбе с мраморным клопом применят и у себя", — рассказал Дауров.

В Абхазии, в отличие от Сочи, в борьбе с клопом пользуются не только ядохимикатами, но и механическим сбором. По словам Даурова, метод прост, эффективен и не требует больших затрат.

Абхазскую же сторону заинтересовал метод борьбы с вредителем с помощью биопрепаратов, который сейчас активно изучается в Сочи.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты Абхазии, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

Дауров: в Сочи заинтересовались абхазским методом борьбы с вредителями

В апреле 2018 года из-за вредителя Россельхознадзор на неделю ограничил поставку фруктов и овощей из Абхазии.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.