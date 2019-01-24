МИД Абхазии выразил поддержку законному президенту Венесуэлы

Заявления Вашингтона в отношении событий в Венесуэле - это откровенный призыв к государственному перевороту, считают в МИДе Абхазии.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Абхазия выражает полную поддержку законно избранному президенту Николасу Мадуро и рассчитывает на конституционное разрешение внутриполитического кризиса в Венесуэле, заявили в Министерстве иностранных дел республики.

© REUTERS / EDGARD GARRIDO Волнения в Венесуэле и признание: как могут повлиять на Абхазию события в Каракасе

"Считаем абсолютно недопустимыми любые попытки вмешательства во внутриполитические процессы Венесуэлы. Убеждены, что кризис в Каракасе может и должен быть преодолен в рамках существующей политической системы и без какого-либо давления извне", - говорится в в заявлении ведомства.

Заявления Вашингтона в отношении событий в Венесуэле - это откровенный призыв к государственному перевороту. США предпочитают действовать наскоком и сознательно обостряют обстановку, в то время как условия требуют предельной сдержанности и хладнокровия, отметили в министерстве.

"С характерной для американского политического истеблишмента циничностью власти США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, по существу, провоцируя дальнейшую эскалацию и без того непростой ситуации в Венесуэле. Возможные последствия таких непродуманных действий, которые могут обернуться масштабным кровопролитием, США, видимо, не сильно заботят", - отмечается в сообщении.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

В четверг 24 января на улицах Каракаса антиправительственные марши, начавшиеся накануне, переросли в ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими, которые сопровождаются мощными взрывами. Сообщается, что в ходе столкновений погибли 16 человек.