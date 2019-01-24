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Проблемы с орехом

Минсельхоз Абхазии: более десяти тысяч гектаров ореха нуждается в лечении

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр сельского хозяйства Амиран Какалия сообщил, что 29 января состоится заседание коллегии Министерства сельского хозяйства, где примут план работы по лечению ореховых деревьев в Абхазии.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии более десяти тысяч гектаров ореха, и растения нуждаются как минимум в четырехкратном лечении каждый год, сказал в интервью Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия.

Проблемы с орехом
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"У нас большая проблема с орехом-фундуком на территории Абхазии. Как вы знаете, в прошлом году крестьяне не получили урожай из-за того, что в Абхазии ореховые деревья болеют так называемой мучнистой росой, грибковыми заболеваниями, негативное влияние также оказывает мраморный клоп", - добавил он.

Амиран Какалия отметил, что Минсельхоз будет оказывать помощь крестьянам в лечении ореховых насаждений и уже сейчас готовит калькуляцию.

"Львиная доля площадей, где растет орех, находится в восточной Абхазии, в Гудаутском районе ореха мало, но и там у нас будет штаб", - сообщил министр.

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29 января состоится заседание коллегии Министерства сельского хозяйства, где этот вопрос будут обсуждать, будет принят план работы по лечению ореховых деревьев в Абхазии, подчеркнул Амиран Какалия.

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