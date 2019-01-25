Квота на мечту: Россотрудничество встретилось с абхазскими школьниками

Встреча представительства Россотрудничества в Абхазии с абитуриентами в российские вузы прошла в Доме Москвы 25 января. О медицинской конкуренции, "мужском" искусстве, а также распространенных вопросах при заполнении анкет для поступления, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Творчество и медицина

Конференц-зал Дома Москвы заполнен школьниками и их родителями, многим даже не хватило мест. Будущие студенты пришли в сухумское представительство Россотрудничества, чтобы узнать, какие шансы абхазским абитуриентам предоставляют российские вузы.

Публика разношерстная. В зале собрались потенциальные медики, экономисты, юристы, технари и творческие люди. Ученица 11 класса Николь Джопуа уже с детства знала, что станет педиатром. Уже два года девочка готовится к вступительным экзаменам, ходит к репетиторам по химии, биологии и русскому языку. По ее словам, медицина среди ее сверстников все еще остается популярной профессией, поэтому она готова к конкуренции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Воспитание лидеров, культура и образование: чем занимается Россотрудничество в Абхазии

"Но, я не рассматриваю Россотрудничество как единственный вариант. Если я не поступлю по квоте, то у меня есть еще несколько вариантов и городов для поступления. Точно сказать пока не могу, но у меня есть еще время до июня", - рассказала Николь.

Если с самостоятельным поступлением в российские вузы можно еще повременить, то заполнить заявку по квотам нужно до 31 января.

"Предложение Россотрудничества – это отличный вариант для самопроверки. Даже если мы не поступим, мы ничего не теряем, а на месте мы будем сдавать практически идентичные экзамены. Так что, это закаляет характер", - считает школьница.

По словам консультанта представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Кононова, медицина – самое популярное направление среди абхазских абитуриентов. Интересуются школьники также экономикой и юриспруденцией. В 2019 году Абхазии выделили 53 места.

"Однако, хотелось бы подчеркнуть, что предоставленные квоты, скорее всего, не будут предусматривать специальности, которые есть в Абхазском государственном университете. Это нужно иметь в виду, и ни в коем случае не рассматривать Россотрудничество, как единственный вариант для поступления", - рассказал Кононов.

Если девушки предпочли естественные науки, то юноши в этом году подались в творчество. На встречу пришли два друга Барас Куджба и Илларион Дасания. Сейчас Барас обучается в Сухумском музыкальном училище на отделении фортепиано, но мечтает стать хоровым дирижером и поступить в Московскую консерваторию.

К сожалению, Россотрудничество не может гарантировать студентам предоставление места в конкретном вузе. Ребята имеют право подать заявку в несколько учебных заведений, но окончательное решение принимает Министерство образования России.

"Мне, конечно, хотелось бы в Москву, но, если меня отправят в какой-то другой город, то я обязательно поеду и использую этот шанс", - сказал Барас.

Друг будущего дирижера полностью с ним согласен. Мечта Иллариона Дасания - факультет технического и художественного оформления спектаклей. Школьник уже работает со светом в РУСДРАМе, но считает, что получить профессию и теоретическую базу необходимо. Редкую специальность можно получить в двух вузах – МХАТ и Санкт-Петербургский театральный институт.

"Но я пока что не знаю, какие мне предстоят вступительные экзамены и к чему готовиться. Знаю, что будет русский язык и профилирующий экзамен, но какой именно не могу сказать. Информацию по этому поводу нам еще не дали", - рассказал Илларион.

Список специализаций и перечень вступительных экзаменов Россотрудничество пока предоставить не может. Информация должна поступить в феврале.

"Профильные экзамены у нас зависят от специальности. Их список и программу можно посмотреть на сайте учебных заведений, в которые абитуриент подал заявки или узнать по опыту прошлых лет", - объяснил Кононов.

Российско-абхазский абитуриент

В этом году Россотрудничество делает акцент на программы магистратуры и аспирантуры, мест на бакалавриат будет выделено меньше. Студентка экономического факультета АГУ Елизавета Саманба решила воспользоваться возможностью и продолжить обучение в России.

© Sputnik Сария Кварацхелия Без телефонов: Россотрудничество рассказало об экзаменах в Абхазии

"В будущем я хотела бы работать в сфере налогооблажения, но в АГУ такой специализации нет. На мой взгляд, бакалавриат – это не полное высшее образование, которое не отвечает мировому уровню, поэтому хотелось бы обучаться в магистратуре ", – сказала сона.

По словам девушки, система подачи документов на сайте Россотрудничества довольна легкая. Более того, специалисты всегда готовы лично проконсультировать абитуриентов и помочь им с заполнением анкеты.

Однако проблемы все же возникают. В основном они связаны с указанием паспорта в анкете. Абитуриенты и их родители задаются вопросом, регистрироваться по российскому загранпаспорту или по абхазским документам.

"Если есть российский паспорт, не важно он внутренний или заграничный, то нужно обязательно его указывать и переходить по нему границу. В обратном случае потребуют учебную визу. Но к анкете необходимо прикладывать и паспорт гражданина Абхазии", - объяснил Кононов.

Специалисты также напомнили родителям и абитуриентам, что нужно внимательно заполнять заявление, а также прикладывать к электронной версии скан распечатанной и подписанной версии анкеты. После окончания сроков подачи документов, будущие студенты все еще смогут вносить поправки в свою анкету при необходимости.

Кононов: хотим рассказать абитуриентам Абхазии о возможностях для продолжения учебы>>

Вступительные экзамены в российские вузы по предварительным данным начнутся в марте и пройдут в форме тестов.