Кварацхелия: у сборной Абхазии есть все шансы победить на ConIFA

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. У сборной Абхазии по футболу есть большие шансы победить чемпионат Европы ConIFA, считает президент Федерации футбола республики Джума Кварацхелия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сборная Абхазии по футболу попала в одну группу с графством Ницца и Чамерией

По итогам жеребьевки Абхазия попала в группу B вместе с графством Ницца и Чамерией. Такой расклад, по мнению Кварацхелия, достаточно благоприятный.

"Абхазии нежелательно было бы попасть в одну группу с Паданией и Карабахом. А что касается, Чамерии, то с этой сборной мы пока не знакомы. Мы будем изучать их игру, смотреть матчи с их участием в интернете. Чамерия в этом году впервые участвует в чемпионате. С графством Ницца мы уже пересекались. Это хорошая команда. Она уже становилась однажды чемпионом Европы по версии ConIFA", – отметил президент Федерации футбола Абхазии.

Сборная Абхазии по футболу пока еще не приступила к тренировкам, сборы только планируются. По словам Кварацхелия, в составе сборной в этом году преимущественно будут молодые футболисты.

В Чемпионате Европы ConIFA, который пройдет в Степанакерте с 1 по 16 июня, примут участие 12 команд. Жеребьевка группового этапа Чемпионата Европы под эгидой ConIFA прошла в Кракове в воскресенье 27 января.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году Чемпионат мира ConIFA прошел в Абхазии, сборная которой стала победителем турнира.