В горах и на побережье: российские военные в Абхазии провели ночные учения

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили ночные боевые стрельбы из скорострельной 30-миллиметровой пушки БТР-82АМ в горах и на побережье, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Всего в учениях боевой подготовки было задействовано около трех тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили "Тигр" и КамАЗ "Мустанг".

Мотострелковые подразделения, экипированные в новейшие комплекты обмундирования "Ратник", использовали новейшие переносные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", со встроенной навигационной системой "Глонасс".

Кроме того, на полигонах "Гудаута" и "Нагвалоу" в Абхазии, а также "Майкопский" в Адыгее личный состав совершенствовал навыки по тактической, инженерной, огневой и специальной подготовке.

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План учений разрабатывался с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.