Птичку жалко: охотничьи собаки напали на павлинов и цесарок в Ботсаду Сухума

Инцидент произошел в Ботаническом саду Сухума в понедельник 28 января примерно в 10 часов утра, две охотничьи собаки нашли лазейку в вольер с птицами.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Две охотничьи собаки забрались в вольер с павлинами и цесарками в Сухумском ботаническом саду и задушили птиц, сообщил корреспонденту Sputnik младший научный сотрудник отдела интродукции Института ботаники Академии наук Абхазии Иван Титов.

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Инцидент произошел в понедельник 28 января, примерно в 10 часов утра. Дверца вольера была закрыта на замок, но это не остановило охотничьих собак. Они, по словам Титова, нашли лазейку и в течение нескольких минут задушили четырех цесарок и трех павлинов. Собаки даже не пытались сбежать, следуя инстинкту, охраняли добычу.

"В понедельник, примерно в 10 утра мне позвонили и сказали, что у нас ЧП. Прихожу и вижу в клетке сидят две охотничьи собаки, а павлины и цесарки мертвые лежат. На дверце клетки висел замок, но нижняя часть уже немного свободная была, собаки силой налегли на калитку и прошли внутрь. Ну это, видимо, инстинкт сработал у них", – рассказал подробности произошедшего младший научный сотрудник отдела интродукции.

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К истребителям пернатых отнеслись гуманно. Сотрудники Института ботаники решили оставить псов на территории сада.

"Мы не знали, что делать с собаками, решили их привязать на территории сада. Буквально вчера нашелся и хозяин. Ему будет выписан штраф за ущерб, нанесенный Ботаническому саду. А с собак-то что возьмешь?" – сказал сотрудник.

Около года назад Сухумский ботанический сад приобрел павлинов и цесарок, чтобы порадовать посетителей. Для птиц соорудили крытый вольер. За год они подросли и оперились.

"Они привлекали внимание посетителей нашего сада. Гости наши радовались, что здесь можно увидеть не только растительный мир, но и животный. Но больше года не получилось, не уберегли", – с сожалением отметил Титов.

Пока сад, по его словам, не намерен заводить новых птиц, так как нет гарантии, что и их не постигнет та же участь.