Мини-творения с большим размахом: как рождаются национальные предметы

О том, что привлекло молодого выходца из села Тхина Аслана Куркунава к созданию мини-предметов, относящихся к национальной культуре, какие трудности ждали его на этом пути и как он совмещает любимое дело с работой в РУСДРАМе, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как увлекся

Впервые Аслан Куркунава увидел, как создают мини-апацху, арбу и другие деревянные изделия, в родном доме, когда был еще ребенком. С детства он с любопытством наблюдал за своим дедом, который показывал внуку все особенности работы с деревом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глиняные "двойники" Аслана Нанба

Предок Аслана уже ушел из жизни, но его любимое дело продолжил внук. Молодой человек работает в мастерской Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Он один из шести мастеров, которые создают реквизит для театральных спектаклей.

А в свое свободное время Аслан берет инструменты и строит апацху или арбу. У входа в РУСДРАМ нас встречает Аслан. Крутая лестница ведет нас в мастерскую, где и появляются на свет его творения. Перед нашим приходом он работал над крышей одной из апацх (апацха – один из типов традиционных абхазских построек. Это четырехугольное плетеное жилище, которое со второй половины XIX века получает широкое распространение и становится основным видом жилища абхазов – ред.).

Глядя на миниатюрные размеры апацхи, понимаешь, какой это кропотливый труд и каким терпением необходимо обладать, чтобы не бросить это дело. По словам Аслана, не все получалось с первого раза, первые попытки построить мини-апцху потерпели неудачу. Несмотря на то, что с самого детства Аслан наблюдал, как его дед создает деревянные изделия, сам он не пробовал изготовить поделку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление апацхи

"Все познается на практике, не все может получиться с первого или даже со второго раза, необходимо упорно заниматься", - говорит он.

Далее мастер рассказывал о своих поделках, практически не отрываясь от работы. Вот он берет деревянные прутья, чтобы сплести стены апацхи, параллельно говоря об особенностях этого материала.

"Прутья для плетения апацхи нельзя использовать сразу, так как они ломаются, сначала некоторое время их нужно держать в воде, потом они становятся пластичными", - отмечает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление апацхи

В РУСДРАМ Аслан Куркунава пришел после окончания Сухумского художественного училища, это было около двух лет назад. Свою первую мини-апацху он создал именно здесь, взяв для образца работу деда, которой уже 40 лет.

Перед тем как начать возводить мини-здание, Аслан собрал все необходимые материалы – прутья, сосновую древесину. Затем началось поэтапное строительство апацхи.

"Конечно, это непросто строить апацху, арбу или что-то другое, нужно иметь большое терпение. Не все получается сразу, первые попытки были неудачными, но затем понемногу стало получаться то, что задумал", - рассказывает Куркунава.

В отцовском доме у Аслана стоит настоящая апацха большого размера, где по традиции располагается открытый очаг, там готовят мамалыгу, а над очагом коптят мясо и сыр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление апацхи

Процесс пошел

Спустя примерно месяц после того как Аслан приступил к строительству мини-апацхи, она была уже готова, и, по словам мастера, он был очень доволен тем, что трудился не напрасно.

Помимо внешнего сходства с большим аналогом, мини-апацха богата внутренним убранством. Открыв маленькую дверь в строение, можно увидеть внутри очажную цепь, на которой висит котел с мамалыгой, а чуть выше коптится сыр. Недалеко от входа в апацху висит шкура медведя, а рядом двуствольное ружье.

После первой удачной попытки строительства мини-апацхи Аслан Куркунава понял, что можно делать и другие предметы, которые касаются жизнедеятельности абхазов, к примеру, арбу (высокая двухколесная повозка, в которую запрягают двух быков, абхазы чаще всего используют арбу для перевозки урожая кукурузы – ред). Если для того чтобы соорудить апацху, уходит в среднем от одного до двух месяцев, то сделать арбу можно за несколько дней, говорит мастер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление апацхи

До того как приступить к своим творениям, Аслан советуется с историками и художниками, которые рассказывают ему об особенностях строительства у абхазов. К примеру, от них он получает знания о том, какой орнамент используется для создания элементов апацхи, из какого дерева нужно делать арбу, корзину или что-то другое.

Сам мастер больше любит создавать искусные деревянные изделия, чем рассказывать о них, впрочем, его работы говорят больше, чем он сам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление апацхи

Поскольку Аслан в дневное время занят строительством декораций для спектаклей РУСДРАМа, национальные предметы он создает в основном по ночам. Мастер говорит, что, когда занимается любимым делом, спать не хочется, напротив, есть возможность подумать в ночной тишине, как сделать предметы лучше.

"В каком-то смысле я отдыхаю, когда делаю работы, в которых отражается национальный колорит. Для меня это важно, так как в апацхе, арбе или в сельских пейзажах есть часть сущности каждого из нас", - заметил он.

Материалы для строительства национальных предметов Аслан привозит вместе с другим грузом для создания реквизитов РУСДРАМа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление апацхи

"Я работаю в основном с сосной, так как это дерево считается одним из самых крепких и подходящих для рукоделия. Конечно, можно было бы использовать каштан, он наиболее прочный и долговечный, но достать его труднее, для этого нужно подниматься в горы", - рассказал Куркунава.

Любимое занятие Аслан не намерен бросать, напротив, он планирует делать своими руками те предметы, над созданием которых еще не работал. По его словам, среди молодежи мало тех, кто занимается рукоделием, поэтому важно продолжить начатое.