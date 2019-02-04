Патент не для всех: что представляет собой новая система налогообложения

О том, что представляет собой патентная система налогообложения, вступившая в силу с 1 января 2019 года, какие новшества она принесла предпринимателям, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О чем закон

Закон "О патентной системе налогообложения" Парламент Абхазии принял 3 августа 2018 года. Коснулся новый документ не всех, а только представителей малого бизнеса, к примеру, парикмахеров, сапожников, кузнецов, то есть предпринимателей, которые работают сами, без наемной рабочей силы.

Согласно патентной системе, бизнесмены могут оплатить налоги за несколько месяцев вперед, тогда сумма платежей становится меньше. Выбор срока действия патента остается на усмотрение налогоплательщика - от одного месяца до 12.

"К примеру, если предприниматель за один месяц платит одну тысячу рублей, то за 12 месяцев оплата составит около 700-800 рублей. Думаю, что для предпринимателя патентная система – это более понятная вещь", - сказал руководитель пресс-службы Министерства по налогам и сборам республики Георгий Габуния.

Переход на патент не происходит добровольно, налогоплательщики обязаны встать на учет по месту осуществления деятельности и получить новый документ.

Для того чтобы получить патент, предприниматель должен обратиться в налоговую службу с заявлением, после чего инспектор делает расчет (в зависимости от вида деятельности – ред.), по которому он будет платить налоги в терминале либо в банке.

"Что же касается самого бланка патента, в нем есть QR-код, это совершенно новая технологическая вещь, это позволяет любому с помощью обычного смартфона проверить, например, уплату налогов", - отметил Габуния.

Патентное налогообложение распространяется также на некоторые бытовые и автотранспортные, ветеринарные услуги, обучение и репетиторство, производство и реализацию кулинарных изделий и другие виды деятельности.

Стоимость патента состоит из базовой ставки платежа, показателей доходности и корректирующего коэффициента – совокупность факторов, влияющих на результат предпринимательской деятельности.

Это может быть близость бизнеса к морю, например, или район республики - для восточной части Абхазии коэффициент будет ниже.

Обладатели патента освобождаются от уплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость и страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды, а также от необходимости сдавать отчетность.

В чем смысл

Заместитель главы администрации президента по экономическим вопросам Адгур Лушба рассказал, что когда разрабатывался проект закона, стояла цель систематизировать и упорядочить взаимоотношения налогоплательщиков с государством.

До введения патентной системы действовала упрощенная система уплаты налогов для мелких предпринимателей по отдельным видам услуг.

"У нас действовал так называемый спецналог, который был введен в 2006 году в качестве формы налогообложения. Спецналог не предполагал ведение бухгалтерского, статистического учета и выражался в том, что были определены базовые месячные ставки и применялись так называемые физические показатели по отдельным видам деятельности", - заметил Лушба.

Практика показала, что есть необходимость введения более простого вида налогообложения в виде патента, в том числе для выделения в отдельную категорию налогоплательщиков самозанятых граждан, говорит он.

При разработке базовых ставок для патентной системы налогообложения за основу были взяты ставки на аналогичные виды деятельности, которые были установлены в спецналоге, но с небольшим ростом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дело в ставке: закон о патентной системе разделил депутатов Парламента

"Смысл заключается в том, что при спецналоге индивидуальный предприниматель имеет возможность найма рабочей силы. Налогообложение происходит ежемесячно, понижающих коэффициентов нет. В патентной системе налогообложения есть запрет на найм рабочей силы и есть базовая ставка, которая за счет применения коэффициентов и увеличения срока пользования патентом уменьшает саму ставку - вот принципиальная разница", - рассказал Адгур Лушба.

При разработке закона "О патентной системе налогообложения" государство не ставило перед собой фискальную цель за счет увеличения ставок, добавил он.

"В первую очередь мы ставили перед собой задачу систематизировать налогообложение и отсечь тех, кто занимается бизнесом самостоятельно, чтобы было удобно фискальным органам и бизнесменам. У налоговой службы высвобождаются ресурсы для того, чтобы работать и с другими категориями налогоплательщиков, более сложного характера", - отметил он.

Что думают предприниматели

Ашот Экшиян уже 25 лет работает сапожником, его мастерская расположена в подвале одного из домов Сухума. По его словам, он еще не платил налоги по новой системе, раньше спецналог обходился ему в 800 рублей в месяц.

"Наверное, для кого-то удобно заплатить налоги заранее, и в итоге заплатить меньше, но лично я не смогу погасить налоги заблаговременно. Мне трудно сказать, сколько я зарабатываю в месяц, но это не такая большая сумма для того, чтобы платить заранее налоги, к тому же я арендую помещение", - говорит сапожник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лучших предпринимателей Абхазии назвали на IX Абхазо-российском деловом форуме

Объемы работы не столь большие, поэтому платить налоги по новой схеме для него невыгодно.

"У меня не так много клиентов, если за один день придут три или четыре человека, то это уже хорошо, к примеру, сегодня уже практически полдень, и еще ко мне никто не пришел", - сетует он.

Другой предприниматель Саркис Мурадян, который занимается ремонтом сумок, напротив, с удовольствием воспользуется возможностью заплатить меньше налогов.

Габуния о патентной системе налогооблажения: более понятная схема для предпринимателя>>

"Я занимаюсь ремонтом сумок недавно, около четырех месяцев. Раньше я платил полторы тысячи рублей "спецналога", теперь я узнал о том, что начала работать новая система оплаты налогов", - сказал он.

Предприниматель намерен оплатить налоги на полгода вперед, что, как он отмечает, позволит сократить расходы.