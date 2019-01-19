Габуния о патентной системе налогооблажения: более понятная схема для предпринимателя

В Абхазии вступил в действие закон "О патентной системе налогооблажения". О преимуществах нововведения в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель пресс-службы Министерства по налогам и сборам республики Георгий Габуния.

"В сферу применения данного закона попадают, как правило, представители малого бизнеса. Среди них парикмахеры, сапожники, кузнецы, которые работают без наемных работников. Закон "О патентной системе налогооблажения" принят путем исключения некоторых видов деятельности из закона "О спецналоге" и включения их в новый закон", - рассказал Габуния.

Георгий Габуния также отметил, что патент – это своего рода визитная карточка предпринимателя, его паспорт на право осуществления деятельности.

"Самое позитивное, что есть в этом документе - это, то, что при оплате патента на несколько месяцев вперед, сумма налога меньше. К примеру, если предприниматель за один месяц платит 1 тысячу рублей, то за 12 месяцев у него будет оплата около 700-800 рублей. Думаю, что для предпринимателя патентная система – это более понятная вещь. Оплачивая налог, он получает документ, позволяющий ему работать абсолютно законно

Закон "О патентной системе налогооблажения" вступил в силу в Абхазии с 1 января 2019 года.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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