Границу между Абхазией и Грузией открыли, но врачи остались

Ограничение передвижения на границе с Грузией было введено Службой государственной безопасности Абхазии 11 января в связи с распространением свиного гриппа в сопредельной республике.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Ограничения по пересечению государственной границы по реке Ингур сняты, но медики по-прежнему продолжают там свою работу, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Границу открыли, но там остаются досмотровые бригады наших медиков. Люди, пересекающие границу с Грузией, с явными проявлениями вирусного или подобного им заболеваниями, будут осматриваться. Если возникнут подозрения на свиной грипп, они будут отправлены обратно", - сказала Скорик.

То, что граница между Абхазией и Грузией по реке Псоу была открыта, подтвердил заместитель главы администрации Галского района Астамур Асландзия.

"Пока официальных документов я не видел, но пограничники на КПП "Ингур" рассказали, что они начали пропускать людей через границу. Такое решение не входит в компетенцию администрации Галского района и оно в компетенции пограничной службы Абхазии", - отметил Асландзия.

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Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией 11 января. Мера была вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Согласно принятому решению, запрещался въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

На 29 января в Абхазии официально зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной).

По данным Минздрава, к 31 января 2019 года в Абхазии зарегистрировано семь случаев заболевания свиным гриппом.