Госкомитет по экологии Абхазии проверяет информацию об убийстве леопарда

Всемирный фонд дикой природы во вторник 5 февраля заявил, что в Абхазии был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Информация об убийстве леопарда в Абхазии может быть фейком, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко.

© Foto / WWF России Убитый в Абхазии леопард был из программы восстановления популяции

"В интернете ходят фотографии, но определить по фото, что это был именно леопард сочинского заповедника никак невозможно. Там много фактов, которые говорят, что это фейковая новость. Когда подобное происходит, биосферный заповедник прямо с нами связывается, и мы вместе с ними начинаем работать. Но к нам никто не обращался: ни заповедник, ни Общество охраны животных Российской Федерации", – сказал он.

Всемирный фонд дикой природы во вторник 5 февраля заявил, что в Абхазии был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

В местечке Мрамба, где по информации Всемирного фонда дикой природы, произошел инцидент, уже второй день ведут поиски следов леопарда эколог из села Ажара и волонтер. Но, по словам Соломко, никаких следов зверя или капкана пока не заметили.

"Наш сотрудник вместе с волонтером прошли более 10 километров, обыскали всю местность, но никаких следов нет. Мрамба занимает небольшую территорию. Там, как сообщает эколог, вообще не стоят капканы. Если бы поставили капкан в эти дни, то какие-то следы должны были остаться. Свежего снега также не было, чтобы засыпало следы", – рассказал Соломко.

Были опрошены жители села Ажара и более 20 охотников. По их свидетельствам, никаких следов зверя не было.

"В сообщении Всемирного фонда дикой природы говорится, что зверя убили в местечке Мрамба. Но там никакого населения нет. Несколько семей проживают в селе Ажара, но там местные ничего не знают. Охотники тоже говорят, что слышали, что такое произошло, но никто лично не видел", – отметил Мурман Соломко.

Заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии добавил, что поиски следов продолжаются.

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Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Первыми переднеазиатскими леопардами, которых выпустили в дикую природу, были самцы Ахун, Килли и самка Виктория. Последняя была поймана в абхазском селе Лыхны в ноябре 2017 года и возвращена в Россию. Через три недели после того как ее снова вернули в дикую природу, она была найдена мертвой в горах. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий.