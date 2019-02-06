Школу парусного спорта откроют в Сухуме

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Школу парусного спорта планирует открыть в Сухуме весной 2019 года абхазский судостроитель Леонид Черкезия, об этом он рассказал корреспонденту Sputnik во вторник 5 февраля.

"Изначально у меня было в планах создать хорошую парусную школу именно для детей до 16 лет, но в связи с тем, что практически невозможно найти стоянку, помещение для лодок, не хватало средств, эта идея зависла. Я и мои партнеры решили еще раз попробовать это сделать и закупили пять швертботов "Оптимист", два - "Кадет" и один "Фин", - поделился планами Черкезия.

Судостроитель объяснил, что швертботы (парусное одномачтовое спортивное судно с выдвижным килем - ред.) "Оптимист" предназначены для обучения детей в возрасте до 14 лет, швертботы "Кадет" - для подростков, а "Фин" – для взрослых людей.

"Пять "Кадетов", которые мы приобрели по 200 тысяч рублей, сейчас восстанавливаются, так как они не новые. Помимо лодок, мне нужен учебный кабинет, раздевалка для детей, складское помещение и еще много чего. Если я успею, планирую открыть школу к концу этого года в бывшем санатории ПВО на Турбазе", - сказал Черкезия.

Программу обучения будет составлять тренер, отметил Черкезия и добавил, что занятия по парусному спорту можно проводить круглый год. Летом ежедневно с 9:00 до 12:00, а в остальные времена года – во второй половине дня.

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Черкезия уверен, что интерес к этому виду спорта в Абхазии будет высоким, он знает это на примере своего сына и дочери, которые ходят под парусом с детства.