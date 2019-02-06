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Российские военные беспилотники отработали координацию наземных сил в Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Имеющиеся на вооружении российских военных в Абхазии беспилотные комплексы могут быть использованы на расстоянии свыше 100 километров от наземной станции управления.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе специальной подготовки провели мониторинг и контроль действий наземных войск в процессе ротных тактических учений, сообщает начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Расчеты беспилотных летательных аппаратов провели дневную и ночную воздушную разведку в горах и на побережье и выдали информацию на пункт управления соединения в режиме реального времени. Полученные данные позволяют командованию на всем театре "боевых действий" оценить военную подготовку младшего командного состава по управлению подразделениями в учебных боях.

Наблюдение с воздуха дает более полную информацию о действиях войск, позволяет контролировать время выхода техники в назначенные районы и следить за развертыванием и выполнением учебно-боевых задач.

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Всего в учениях на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" в Абхазии принимают участие около 1 тысячи военнослужащих, было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе до 20 современных комплексов беспилотников "Гранат" и "Орлан".

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Теги:
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