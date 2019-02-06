Драма на охоте: очевидец рассказал подробности гибели леопарда в Абхазии

Очевидец убийства леопарда вышел на связь с редакцией Sputnik Абхазия в среду 6 февраля. О том, при каких обстоятельствах погиб редкий хищник и почему он попал в капкан, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Звонок с чистосердечным

В редакции раздался звонок. Телефон в офисе редко замолкает. Бывает, что кто-то ошибается, кто-то хочет узнать, когда дадут воду или свет, кто-то даже пытается вызвать такси. В редакции готовы к любому сценарию разговора, но в этот раз:

- Вы писали про убитого леопарда. Вы написали неправду, - сообщил мужской голос.

- А с чего вы взяли, что это неправда? – с легким раздражением поинтересовался редактор.

- Потому что я лично видел, как это произошло, - заявил голос на другом конце.

© Foto / Daniel Manganeli Абхазские охотники застрелили леопарда в Кодорском ущелье

Дело приняло другой оборот. После недолгих уговоров и твердого обещания, что имя очевидца не будет разглашено, договорились встретиться в редакции. Охотник Эдуард, так назовем его (информация о настоящем имеми и роде занятий есть в Sputnik Абхазия), пришел в назначенное время, что нехарактерно для Абхазии.

"Это была случайность", - сразу сказал Эдуард корреспонденту. 29 января он с товарищами прибыл в окрестности Мрамбы в районе Кодорского ущелья. Все охотники разбрелись по своим маршрутам.

"Мой товарищ пошел к тропинке, которая была завалена деревом. Скорее всего, местные срубили, чтобы люди с тропы уходили. Он ушел с тропы, чуть ниже продвигаясь, недалеко от этого места увидел руками нарисованный знак, что стоят капканы. Остановился под елью, и неожиданно на него прыгнул леопард, но капкан не пустил зверя. А мой товарищ перепугался и стрельнул. Он связался со мной по рации и сказал, что во что-то стрелял, но сам не понял, что это было. Наш товарищ не специально застрелил леопарда, просто со страху, не понял, что зверь в капкане", – рассказал обстоятельства происшествия Эдуард.

© Foto / предоставлено очевидцем Убитый леопард

Когда снимали капкан, то заметили, что вся передняя лапа уже отмирала. Наш очевидец предполагает, что хищник находился в капкане не менее пяти дней.

"Капкан был большой. Два человека еле-еле освободили лапу от капкана. Сначала я возмущался, говорил, что не надо было стрелять, мы бы просто усыпили, а потом спустили бы вниз и оказали бы ему помощь. Но после того как осмотрел лапу, понял, что все уже было запущено. Лапа была сломана, когтей не было, пошло заражение, она на тот момент была вся черная, кровь не шла. Зверя в любом случае сложно было спасти", – уверен Эдуард.

Охотники сняли шкуру с леопарда, тушу закопали, а сам капкан сбросили в обрыв.

Откуда капканы?

Информация об убийстве леопарда в Абхазии появилась во вторник 5 февраля. Профессор Кавказского государственного природного заповедника имени Шапошникова Анатолий Кудактин сообщил Sputnik, что в горах Абхазии охотники застрелили краснокнижного зверя.

В тот же день Всемирный фонд дикой природы заявил, что в Абхазии был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Эксперты ИПЭЭ Российской академии наук подтвердили, что это леопард Килли, сравнив узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории кавказского заповедника.

В Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии же усомнились в достоверности этих выводов.

"Наш сотрудник вместе с волонтером прошел более десяти километров, обыскали всю местность, но никаких следов нет. Там, как сообщает эколог, вообще не стоят капканы. Если бы поставили капкан в эти дни, то какие-то следы должны были остаться. Были опрошены жители села Ажара и более 20 охотников. По их свидетельствам, никаких следов зверя не было. В сообщении Всемирного фонда дикой природы говорится, что зверя убили в местечке Мрамба. Но там никакого населения нет. Несколько семей проживают в селе Ажара, но там местные ничего не знают", – рассказал Sputnik заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко.

Охотник Эдуард говорит, что в день, когда произошел инцидент, капканы были выставлены, и предположил, что после известия о гибели леопарда местные жители могли убрать незаконные ловушки.

"Капканы выставили местные. Это браконьерский способ. Как можно в этом месте ставить капканы? Там люди ходят, домашний скот, дичь. Я начал выяснять, все рассказывают, что в селе пропала скотина, решили выставить капканы. Навряд ли местные догадывались, что следы, которые они видели, принадлежали леопарду. После этого случая все остальные капканы местные убрали. Это очень опасно, потому что и человек мог бы попасть в капкан", – возмущается он.

Это был самец, но Эдуард уверен, что хищник не мог быть леопардом Килли из российской программы восстановления популяции.

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"Скорее всего, леопард был дикий. Никакого ошейника с трекером не было. Леопард уже был в возрасте, самец, около 100 килограммов. Зубы у него уже были перебиты", – утверждает он.