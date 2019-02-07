Милиция Абхазии начала проверку по факту гибели леопарда

Всемирный фонд дикой природы во вторник 5 февраля заявил, что в Абхазии был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии проводит проверку информации о гибели леопарда в Гулрыпшском районе. Об этом сообщает официальный сайт МВД республики.

Заявление поступило в МВД Абхазии от дирекции регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы России 6 февраля.

Министр внутренних дел Гарри Аршба дал поручение для проведения комплекса оперативных мероприятий.

Информация об убийстве леопарда в Абхазии появилась во вторник 5 февраля. Профессор Кавказского государственного природного заповедника имени Шапошникова Анатолий Кудактин сообщил Sputnik, что в горах Абхазии охотники застрелили краснокнижного зверя.

В тот же день Всемирный фонд дикой природы заявил, что в Абхазии был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Эксперты ИПЭЭ Российской академии наук, сравнив узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории кавказского заповедника, подтвердили, что это леопард Килли.

В Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии же усомнились в достоверности этих выводов. Заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко рассказал, что сотрудник ведомства вместе с волонтером прошел более десяти километров, обыскал всю местность, но никаких следов не обнаружил.

По данным Госкомитета по экологии, не были найдены и следы капканов. Также были опрошены жители села Ажара и более 20 охотников, и по их свидетельствам, никаких следов зверя не было.

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Очевидец убийства леопарда вышел на связь с редакцией Sputnik Абхазия в среду 6 февраля. Он сообщил, что попавшего в капкан зверя обнаружили 29 января, он пытался наброситься на человека, который его от испуга застрелил. Это был самец, но источник сомневается, что хищник был леопардом Килли из российской программы восстановления популяции. По его словам, ошейника с трекером на животном не было. Леопард, по оценкам очевидца, был старый и весом около 100 килограммов.