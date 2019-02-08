Хозяин собаки, убившей птиц в Ботсаду Сухума, возместил ущерб

Павлины и цесарки были задушены 28 января охотничьей собакой, проникшей на территорию вольера Ботанического сада в Сухуме.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Хозяин охотничьей собаки, которая задушила птиц в Сухумском ботаническом саду, возместил ущерб, сообщил корреспонденту Sputnik директор Института ботаники Эдуард Губаз.

"Хозяин собаки оказался патриотичным. Он пришел к нам, тяжело воспринял новость, но пообещал возместить ущерб. Первое обязательство он уже выполнил. Цесарок он доставил на второй же день. Сейчас в вольере четыре цесарки. В ближайшее время он обещал возместить и павлинов", – сказал Губаз.

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Сотрудники Ботсада закрепили дверцы вольера прочнее, чтобы новых птиц не постигла та же участь.

Проделка собаки по кличке Граф ее хозяину Алхасу обошлась недешево. В Абхазии экзотическую птицу достать было непросто.

"На рынке не нашел. Пришлось подключить всех знакомых. Кое-как в какой-то деревне нашли. Мы попросили хозяина их продать нам. Они уже взрослые, заплатил по 1200 рублей за каждую. Выбрали самых красивых. Я тоже, как и все горожане, беспокоился. Хотел, чтобы были самые красивые цесарки. Потому что в Ботанический сад приходят гости, которым очень нравятся эти птицы", – рассказал Алхас.

Сейчас хозяину Графа остается доставить павлинов, он их нашел в Краснодаре.

"Сейчас решаю проблему с доставкой. Очень тяжело перевозить их. Пока думаю, как их сюда перевезти", – добавил он.

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Сейчас нарушитель находится под "домашним арестом". Вину собака, по словам Алхаса, не признала и не раскаялась в содеянном.

Павлины и цесарки были задушены 28 января охотничьей собакой, проникшей на территорию вольера Ботанического сада в Сухуме.