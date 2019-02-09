Дважды в одну реку: как Валерия Адлейба собиралась на "Ты, супер!"

О том, как когда-то новые одноклассники в Сухуме приняли Леру Адлейба, что скрывает ее личный дневник и почему мама певицы не хотела, чтобы она принимала участие в третьем сезоне "Ты супер!", читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Школьная пора

В холле Сухумской средней школы №4 пусто, идут уроки. Нас встречает гардеробщица.

- А вы кого ищете?

- Мы будем снимать репортаж о Валерии Адлейба.

- А, Лера! Очень хорошая девочка. Но ее нет в школе уже несколько дней.

Последнюю неделю Лера действительно не ходит школу. Готовится к третьему сезону музыкального проекта "Ты супер!" на НТВ. Репетиции и уроки по вокалу занимают все время, но певица все же выкроила время, чтобы попрощаться с одноклассниками. Сейчас она ходит в восьмой класс.

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При виде камеры и журналистов одноклассники певицы не стали смущаться. По словам классного руководителя Ирмы Лакоба, дети не сразу привыкли к такому вниманию. Два года назад новость о том, что в классе будет учиться Валерия Адлейба, их шокировала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба в школе

"Когда я им сообщила эту новость, дети настолько растерялись, что я даже не могла понять почему", - вспомнила педагог.

Растерянность исчезла, как только певицу представили классу. Ребята встретили ее аплодисментами и в один голос прокричали: "Лера, ты супер!". По словам самой певицы, в первый день в новой школе она переживала не меньше одноклассников.

"На самом деле, я очень удивилась. Мне, конечно же, было сложно расставаться с друзьями и одноклассниками в Очамчыре, за столько лет я к ним привыкла и переживала, смогу ли быстро подружиться с ребятами в новом классе. Но, когда я увидела, как меня приняли в новом классе, мои сомнения сразу же улетучились. Честно говоря, я не ожидала такого", - призналась Валерия.

Добрая, отзывчивая, всегда готова прийти на помощь и совсем "незазвездившаяся", так отзываются о певице ее одноклассники. Всем классом ребята стараются посещать концерты Леры, а на первый день рождения в Сухуме устроили сюрприз - с плакатами, шарами и мягкими игрушками пришли в гости.

"Ребята очень дружные, и удивительно, что даже никакой зависти нет среди детей. Дети и родители всегда так организованно посещают ее концерты. Рисуют плакаты и дарят цветы. Не прошло и недели, как она стала своей и влилась в класс. Я была удивлена, что через три дня она знала уже все имена одноклассников", - рассказала классный руководитель.

© Sputnik / Томас Тхайцук На уроке

С Лерой мы попали на урок истории, но перед ним ребята готовились к контрольной по алгебре. На доске еще красовались дробные уравнения.

"Господи, что это вы тут решали?" - удивилась юная певица.

Оказалось, Валерия - гуманитарий. Ее "любимчики" – история, русская литература и английский язык. Но любовь к сцене и музыке сильнее, в планах у певицы поступление на эстрадно-джазовый факультет. С вузом еще не определилась.

По словам мамы Валерии, Мадины Эшба, семья готова поддержать любой выбор дочки.

"Но Лера не только хорошо поет, она еще очень красиво пишет. Она очень красиво описывает музыку и свои эмоции. Не знаю, откуда у нее в таком возрасте берутся такие слова. Возможно, она выберет что-то, связанное с журналистикой", - поделилась секретами Мадина.

Свободного времени у Леры практически нет. Музыкальная школа, вокал и репетиторы по предметам забирают все ее время. Но, когда все же удается найти лишнюю минутку, Валерия с друзьями снимают вайны (короткие видеоролики – ред.). У ребят даже есть страница класса в Instagram и немного подписчиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба со своими одноклассниками

"Они закрываются в классе и в тайне от меня что-то там снимают, я даже не знаю, о чем эти ролики", - рассказала классный руководитель.

В тайне от учительницы школьники снимают инструкцию, как правильно сбежать с уроков. Но предупреждают: основано на нереальных событиях.

"Звездные" дары

Перед отъездом в Москву на третий сезон телепроекта "Ты супер!" Лере не до отдыха. День расписан по минутам, после прощания с одноклассниками она спешит на съемки нового клипа и фотосессию. Только поздно вечером нам удается застать ее дома.

Застали ее за сбором чемодана. Берет только теплые и самые необходимые вещи и, конечно, талисман – шарфик с изображением абхазского флага. Он с ней еще с первого сезона "Ты супер!".

"Честно говоря, хочется взять еще много вещей. Но мама не разрешает, говорит, что нужно брать все самое необходимое. Поэтому у нас обычно очень мало чемоданов с собой. А, если бы я брала с собой, все, что хочу, было бы два больших чемодана", - шепотом рассказывает Лера.

Гардероб Валерии, как и положено артистке, забит концертными платьями. Среди них есть и фавориты – национальное платье из синего бархата и черное в "звездной" россыпи.

"У каждого платья своя история. В первом я пела колыбельную "Шьышь нани" на концерте, посвященном теме махаджирства. А в этом, со звездочками, я вручала премию ТЭФФИ Константину Хабенскому. Я его очень люблю, но, к сожалению, оно мне уже короткое", - рассказала девочка.

У певицы скопилось несколько блокнотов. В них Лера записывает свои планы, мысли и желания.

"Вот эта - одна из первых книг желаний. Когда я ее покупала, мне сказали, что любое желание, которое в нее напишешь, обязательно сбудется. Не помню, чтобы я писала о том, что хочу выиграть в проекте, но вот тут написано, что хочу поехать в Париж и спеть в дуете с Бейонсе", – объясняет девочка.

Первое, чем похвасталась Лера, это подушка с логотипом "Ты супер!". Такой нет ни у кого, эксклюзив, подчеркнула она.

На полках красуются награды и грамоты. В рамках фотографии со звездами эстрады – Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина и Александр Шоуа. Но самые ценные экспонаты - подарки от поклонников.

"Вот эту картину с цветами мне подарили ребята из гудаутской школы №3. После победы, когда мы уже ехали с границы домой, в Гудауте нас остановили ребята, перекрыли нам дорогу шариками. Они держали плакат "Лера, ты супер!" и вручили эту картину", - с улыбкой вспоминает Лера.

По ту сторону славы

Постоянный спутник Леры - ее мама Мадина. К перелетам и поездкам она уже привыкла, чемоданы собирает "на автомате". В год Валерия с мамой делают около 40 перелетов.

"Знаете, если бы мы летали одной авиакомпанией, у нас уже была бы большая скидка", - шутит она.

По словам Мадины, Лера сразу обрадовалась новости о новом сезоне. А вот у нее были сомнения, стоит ли еще раз испытывать себя и судьбу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Валерия Адлейба: главный талисман в моей жизни – моя семья

"Но после того, как я обсудила эту тему с Лерой, поняла, что она действительно горит этим, и мы оставили все сомнения позади. Мы следуем ее мечте, и эта тема больше не обсуждалась", - рассказала мама.

Для Леры Мадина не просто мама. Она занимается всеми организационными вопросами, ведет ее социальные странички, общается с продюсерами и СМИ, и даже выступает в роли водителя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба на съемках видеоклипа

"За эти два года изменилась не только жизнь Леры, но и наша. Мы стараемся оберегать Леру. Ее задача – ходить в школу, делать уроки, заниматься вокалом, ходить к репетиторам. А все остальное мы берем на себя. Лера, конечно, устала за все это время, но, мне кажется, я устала еще больше. Иногда кажется, вот сейчас пройдет этот проект или конкурс и все встанет на свои места, каждый будет заниматься своим делом. Но нет, каждый раз появляется что-то новое", - признается Мадина.

От всей этой звездной жизни больше всего достается Айнару, семилетнему брату Леры. Вернее, ему меньше достается. Мадина с сожалением признается, что сыну уделяет меньше внимания, чем дочке.

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"Я себя, конечно, в этом виню. В этом году он пошел в первый класс, но с моей стороны нет должного внимания. Его дела у нас остаются напоследок, уроки мы делаем вечером. Но, несмотря на это, он хорошо учится. Если бы мы ему уделяли достаточно времени, было бы еще лучше", - уверена она.

© Фото : Мадина Эшба Валерия Адлейба приняла участие в церемонии награждения премии "ТЭФИ"

Но ревности между братом и сестрой нет. По словам мамы, Айнар – очень эмоциональный, вспыльчивый и любит привлекать к себе внимание, Лера – стеснительная и скромная, слава дается ей нелегко.

"Она чувствует себя комфортно, когда на нее не обращают внимания. Когда она видит, что кто-то хочет с ней пообщаться, сфотографироваться, то сразу замыкается в себе, даже начинает горбиться", - сказала Мадина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лера Адлейба на съемках видеоклипа

Ради мечты о сцене Лере пришлось пожертвовать хорошими оценками. До проекта певица училась на одни пятерки.

"Мы, конечно, отдали ее к репетиторам, но физически ребенок не успевает все. Однажды, после очередной репетиции, Лера ночью села за уроки и стала плакать, говорит, мама я не могу больше, я устала. Я сказала ей закрыть все и идти спать. Я пришла к тому, что с этим нужно смириться", - говорит мама.

Пока мы беседовали с Мадиной, Лера уже успела собрать багаж. Мы тоже засобирались, но заметили, что Лера совсем не торопится улечься спать. Вместе с двоюродной сестрой принялась изучать новый фотоаппарат и играть в куклы.

Такая уж Лера: может, и устает время от времени, но всегда неутомима и никогда не жалуется, объяснила Мадина.