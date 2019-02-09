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Нацбанк планирует выпустить памятную монету с изображением Сергея Багапш

© Sputnik
В Абхазии
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Выпуск памятной монеты с изображением Сергея Багапш намечен на август.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Национальный банк Абхазии планирует выпустить памятную монету, в честь 70-летия второго президента Абхазии Сергея Багапш, сообщил в интервью Sputnik председатель Нацбанка Беслан Барателиа.

Выпуск в обращение памятной банкноты «Владислав Арӡынба»
© Sputnik
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Выпуск серебряной монеты с золочением и весом в одну унцию намечен на август 2019 года. Автором эскиза стал художник Руслан Габлия.

"Я с охотой включился в создание эскиза монеты, когда поступило предложение от Нацбанка. Сначала я вылепил образ Сергея Васильевича, для того, чтобы передать те нюансы, которые я хотел отразить на монете", - рассказал художник.

Лепка заняла более двух месяцев. Было необходимо передать в образе ту стать, которой обладал второй президент Абхазии, добавил Габлия.

"Обычно на практике, отправляют рисунок в Монетный двор в России, где вырезают образ. В этом случае я решил сам вырезать, сделал аверс и реверс. На аверсе надпись "десять апсаров" на абхазском языке, изображение герба, и даты – годы президентства Сергея Васильевича", - рассказал художник.

Статья о монете "Абхазская сотня" опубликована в английском журнале "Coin News">>

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.  

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Теги:
монеты, Национальный банк Абхазии, Сергей Багапш


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