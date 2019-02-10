Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 февраля

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В понедельник 11 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром на побережье возможен дождь, днем преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики. В предгорьях и горах снег с дождем.
Атмосферное давление высокое, 767 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.
Температура воздуха ночью +2°С +7С, днем +6°С +11°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.