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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 февраля

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (24)
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В понедельник 11 февраля на Черноморском побережье республики ночью и утром возможен дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В понедельник 11 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром на побережье возможен дождь, днем преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики. В предгорьях и горах снег с дождем.

Атмосферное давление высокое, 767 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью +2°С +7С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (24)
Теги:
погода в Абхазии


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