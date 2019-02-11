Свиной грипп обнаружен у первоклассника сухумской школы

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадри Есиава. У ученика первого класса сухумской средней школы №2 обнаружили свиной грипп, рассказала корреспонденту Sputnik директор школы Ирина Повирскир в понедельник 11 февраля.

"Действительно, у ребенка был диагностирован свиной грипп, но его состояние не вызывает опасений за жизнь, и он лечится амбулаторно", - сказала Повирскир.

Она подчеркнула, что это единичный случай обнаружения свиного гриппа в их школе, и медики не сочли необходимым закрывать ее на карантин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минобразования Абхазии: для введения карантина нет оснований

11 января 2019 года Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией. Мера была вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Согласно принятому решению, запрещался въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

По данным Минздрава, к 31 января 2019 года в Абхазии зарегистрировано семь случаев заболевания свиным гриппом.

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4 февраля 2019 года министр образования Абхазии Адгур Какоба заявил, что оснований для введения карантина в школах Абхазии нет.