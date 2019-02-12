Российские военные в Абхазии обзавелись "Тиграми"

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новейшие бронированные автомобили "Тигр-М" поступили в подразделение российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.
Всего на базу доставили десять автомобилей "Тигр-М" марки ГАЗ, снаряженная масса каждой составляет 6,5 тонн, запас хода – 1000 километров, при этом возможная максимальная скорость более 120 километров в час.
Новые "Тигры" модернизированы и имеют пятый класс баллистической защиты, в случае если подвергнутся атаке в лоб, если с борта или кормовой части - третий класс защиты.
Каждая машина оснащена специальной системой связи, системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем, на крыше – поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя".
В салоне автомобиля оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта.
Ранее сообщалось, что в соединение были поставлены около десяти современных портативных радиолокационных станций (РЛС) артиллерийской разведки "Соболятник". Поставки нового оборудования проходят по плану перевооружения войск округа.