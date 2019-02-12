Клевый сезон: почему в Абхазии увеличили квоту на вылов хамсы

О том, почему в Абхазии увеличили квоту на вылов хамсы, сколько рыбы уже выловили у берегов республики и как контролируют промысел, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Кабмин постановил

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 8 февраля подписал постановление об увеличении квоты на вылов хамсы, согласно документу, у берегов Абхазии разрешено выловить 69 тысяч 800 тонн рыбы.

© Sputnik Роберт Джопуа Квоты и правила: Кабмин Абхазии принял решения по добыче рыбы

Решение об увеличении квоты стало не первым в этом году, ранее (28 января 2019 года – ред.), не вынося на обсуждение заседания Кабинета Министров, общий допустимый улов хамсы был увеличен и составил 39 тысяч 800 тонн.

Изначально предполагалось выловить в Абхазии намного меньше хамсы, Кабинет Министров утвердил "Общий допустимый улов водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов" 21 декабря 2018 года. Тогда объем общего допустимого улова хамсы определили в 27 тысяч тонн.

Столь резкое увеличение квоты обусловлено благоприятной промышленной обстановкой, объяснил Sputnik заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко.

Министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия сообщил, что в связи с выросшим объемом ловли, руководители семи рыбных предприятий республики обратились в Кабинет Министров и Минсельхоз с просьбой об увеличении квоты.

Запасы позволяют

Амиран Какалия сообщил, что количество хамсы в прибрежных водах Абхазии в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов определено в размере 110 тысяч тонн. Все государства, расположенные на побережье Черного моря, занимаются выловом хамсы.

"Это вид рыбы, который мигрирует по Черному морю, то есть сегодня она идет против часовой стрелки, скопление хамсы сегодня находится в территориальных водах Абхазии. Если мы ее не поймаем, то это сделают в Румынии, Болгарии или в другой стране", - подчеркнул Какалия.

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Министр сельского хозяйства отметил, что информация о нарушениях при вылове рыбы поступает от российских пограничников.

"На прошлой неделе экологи оштрафовали суда, которые нарушили правила вылова в устье реки Аалдзга. В соответствии с нашим действующим законодательством они оштрафованы. Капитаны кораблей получили взыскание. В случае повторного нарушения им будет запрещен промысел рыбы", - сказал министр.

Начальник таможенного поста "Сухум" Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Тимур Амичба рассказал, как проверяют рыболовецкие суда.

"Таможенники проводят проверку судов, когда корабли причаливают к берегу. Проверяется количество выловленной рыбы, насколько документы соответствуют требованиям. Если вопросов нет, судам разрешается вывозить продукцию за пределы республики", - сказал он.

При этом в работе таможенников есть свои трудности. Отсутствие специального склада, в котором проводилась бы выгрузка и загрузка пойманной рыбы, осложняет процесс, говорит Тимур Амичба.

Какалия о росте квоты на вылов хамсы в Абхазии: количество рыбы позволяет>>

"Сейчас мы не можем выгрузить всю пойманную рыбу, чтобы проверить, какая рыба поймана, так как рыба может испортиться", - отметил он.

У таможенников нет катеров, чтобы следить за процессом вылова непосредственно в море. Поэтому проверки производятся только у берега.

Министр сообщил, что в связи с тем, что ранее экологи зафиксировали случаи вылова ценных пород рыб (катран, кефаль, ставрида), постановление Кабинета Министров запрещает экспортировать что-то, кроме хамсы, в путину 2018-2019 годов.

Продукция рыбных предприятий Абхазии, по словам Какалия, высоко себя зарекомендовала, поэтому надо искать возможности для развития конкуренции с зарубежными поставками.

"Сейчас мы ведем переговоры с Минсельхозом России, с департаментом рыбной отрасли для того, чтобы абхазским производителям рыбной муки и рыбного жира открыли рынок на территории Российской Федерации, так как там есть дефицит этих продуктов", - подчеркнул министр.

В Абхазии ждут приезда российской делегации. На этой встрече власти страны намерены поднять вопрос экспорта рыбной продукции в Россию.