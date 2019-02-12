Какалия о росте квоты на вылов хамсы в Абхазии: количество рыбы позволяет

В связи с чем увеличена квота на вылов хамсы в акватории Черного моря в ходе путины 2018-2019 годов, Sputnik рассказал министр сельского хозяйства республики Амиран Какалия.

Правительством республики 8 февраля 2019 года принято Постановление "Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов", в соответствие с которым квота на вылов хамсы увеличена до 69 тысяч 800 тонн.

"Учитывая, что путина 2018-2019 идет неплохо и оценивается экологами как средняя, Минсельхоз обратился в Кабинет Министров с письмом, чтобы для наших рыбодобывающих заводов увеличить на 30 тысяч тонн квоту на вылов хамсы. Сегодня на территории Абхазии, по оценке экологов, запасы хамсы составляют 110 тысяч тонн. Эта рыба не остается в наших водах, она уходит, и если мы ее здесь не поймаем, ее поймают в Румынии или Болгарии. Сегодня, по сравнению с прошлыми годами, идет хороший улов. Есть возможность выловить рыбу, переработать в рыбий жир и муку и отправить на продажу. Это дополнительные доходы в бюджет Абхазии", - сказал Какалия.

О том, как увеличивали квоту на вылов хамсы в 2019 году, и что об этом думают экологи, читайте в материал Sputnik>>

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов, согласно постановлению Кабинета Министров, была открыта с 24 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 27 декабря. Путина продлится до 31 марта 2019 года.