Адгур Какоба: зафиксировано восемь случаев свиного гриппа среди детей

Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба в интервью радио Sputnik рассказал о том, в каких школах могут объявить карантин в связи со свиным гриппом, а в каких учреждениях он уже введен.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Уже зафиксировано восемь случаев заболевания гриппом H1 N1 детей в возрасте до 14 лет, сказал в интервью радио Sputnik министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Свиной грипп обнаружен у первоклассника сухумской школы

"Немного тревожная ситуация у нас в городе Сухум, где уже было зафиксировано восемь детей, заболевших вирусом H1 N1. Такая ситуация у нас во второй школе. Мы попросили Минздрав, чтобы в тех классах, где были выявлены заболевшие, проверили всех детей и объявили там карантин на неделю-десять дней. Я не знаю, какое решение примет СЭС, надеюсь, что правильное", - добавил он.

Ранее уже был объявлен карантин в частной школе "Альфа", в детском саду в Агудзере, в начальных классах мерхеулской школы. Несмотря на то, что карантин объявляется в случае, если заболевших свыше 20% (такого в школах республики нет), но если есть факты выявления вируса, то необходимо страховаться, уверен Какоба.

Министр сообщил, что 12 февраля он проводил расширенное заседание с руководителями районных отделов образования, начальником Управления образования Сухума, с директорами школ и интернатов.

"Мы наблюдаем за ситуацией на протяжении десяти дней. По информации заведующих отделами образования и информации, которую мы получаем от Минздрава республики, наблюдается спад заболеваемости", - подчеркнул министр.

При этом вводить карантин во всех школах нет необходимости, это утверждают специалисты, и Минздрав не хотел бы, чтобы родители из-за боязни не пускали в школу своих детей, заявил он.

"Если к концу прошлой недели в некоторых школах до 30-40% детей отсутствовало, то сейчас пропускающих занятия в два раза меньше", - привел данные Адгур Какоба.

На прошлой неделе Минздрав получил инструкцию от Министерства здравоохранения, которая была разослана по всем районным отделам образования, чтобы они ознакомились всех учеников и родителей, рассказал министр.

"В инструкции подробно написано о том, как должны себя вести люди, чтобы дети и они сами не заболели. С нашей стороны мы делаем все от нас зависящее. Например, в Сухуме уже неделю занимаются дезинфекцией классных помещений и в целом зданий школ. Такую работу будут продолжать, но когда этот грипп передается воздушно-капельным путем, такая профилактика не очень эффективна", - заметил министр.

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11 января 2019 года Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией. Мера была вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Согласно принятому решению, запрещался въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

4 февраля 2019 года министр образования Абхазии Адгур Какоба заявил, что оснований для введения карантина в школах Абхазии нет.