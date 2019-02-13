Скорик: в Абхазии зарегистрировано два десятка случаев заболевания корью

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. С начала 2019 года в Абхазии зарегистрировано 20 случаев заболевания корью, сообщила на радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"С начала 2019 года в Грузии уже зарегистрировано 1087 случаев клинически подтвержденных заболеваний корью. Мы естественно отстаем только благодаря тому, что в Галском и Ткуарчалском районах активно проходит плановая вакцинация от кори. Но, несмотря на это, уже 20 подтвержденных случаев кори у нас имеются. Пять в Ткуарчалском районе и 15 – в Галском", – констатировала Скорик.

По ее словам, заболевание выявили не только у детей, но и у взрослых. Это связано с тем, что они вовремя не провакцинировались.

Скорик напомнила, что источник распространения вируса – больной человек. Корь – высококонтагиозное заболевание. Чтобы обезопасить себя, необходимо до шести лет дважды сделать прививку.

"При нахождении невакцинированного человека с больным заболеваемость наступит в 100 % случаях. Вакцинация от кори детям делается в два раза – в год и в шесть лет перед школой. Все заболевшие взрослые, за исключением одного, не были привиты. У одной 17-летней девочки была одна доза вакцины. То есть в шесть лет ей не ввели вторую дозу. Только вторая вакцина дает полную защиту от кори", – пояснила главный санитарный врач.

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Как отметила Людмила Скорик, сегодня в Абхазии многие родители настроены против вакцинации, хотя прививка от кори – самая безопасная и доступная. В Абхазии прививки делают абсолютно бесплатно.

"Родителям нужно просто привести своего ребенка в поликлинику или туда, где проходит вакцинация, и провакцинировать. Два укола - и ваш ребенок не заболеет. Все дети, которые не вакцинированы, которые не имеют две плановые прививки от кори, обязательно заболеют. Единственный шаг, который должна принять Абхазия, – в срочном порядке всем детям до семи лет сделать две вакцины от кори", – сказала она.

Минздрав, по словам Скорик, принимает меры, чтобы проверить иммунный статус взрослых людей. Для этого намерены привезти специальные тест-системы, которые по крови определяют наличие антител в организме взрослого человека. Если антитела будут на низком уровне, то ему сделают дополнительную дозу вакцины.

"Чаще всего распространителем кори являются взрослые. Вирусовыделение происходит за четыре дня до появления сыпи, потом во время сыпи взрослый человек, если нет высокой температуры, естественно продолжает вести активный образ жизни и является вирусовыделителем, и еще после прохождения сыпи на теле четыре-пять дней все равно происходит выделение вируса в окружающую среду. И больше всего страдают дети, которых родители вовремя не привели на прививку. А корь дает либо очень серьезные осложнения, либо приводит к смерти", – отметила главный санитарный врач страны.

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Скорик добавила, что сегодня в Абхазии имеется вакцина от кори. Те, кто своевременно не сделал прививки, может прийти в поликлинику и провакцинироваться.