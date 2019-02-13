Крупные учения российских военных начались в Абхазии и на юге России

В крупномасштабных тактических учениях российских военных в Абхазии, Южной Осетии и на юге России примут участие семь тысяч военнослужащих, будет задействовано около двух тысяч единиц боевой техники.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Более семи тысяч военных участвуют в тактических учениях, которые проходят в Абхазии, Южной Осетии, а также в Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье, Крыму и на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба ЮВО.

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В учениях задействованы подразделения мотострелков, танкистов и артиллеристов, которые будут взаимодействовать с инженерными, разведывательными подразделениями, а также с расчетами беспилотных летательных аппаратов и войсковой ПВО, подразделениями радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты.

По сценарию, ротные тактические группы действуют друг против друга. При этом командирам требуется действовать нестандартно и нешаблонно и, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии.

В учениях будут задействованы более 50 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО и соединения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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Действия авиации будут координировать передовые авиационные наводчики, которые входят в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений. Наводить авиационные удары на цель будут войсковые разведчики с помощью комплексов разведки, управления и связи "Стрелец-ВР".

Всего в учениях задействовано около двух тысяч единиц военной техники, в том числе более 20 расчетов комплексов беспилотников.