Поэтичный ученый: Валентин Когониа отмечает 60-летний юбилей

О том, как известный абхазский ученый Валентин Когониа совмещает научную работу с написанием стихов, откуда у него появилась тяга к поэзии и как он отметит свой 60-летий юбилей, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сначала поэзия

Поэзией Валентин Когониа увлекся еще в школьном возрасте, книга стихотворений известного абхазского автора Иуы Когониа всегда занимала в отцовском доме в селе Кутол особое место, вспоминает он.

"Вечером, когда вся семья собиралась у очага, я, мои сестра или брат начинали читать стихотворения Иуы Когониа. Я вникал в его произведения, они настолько содержательные, передают образы, явления природы, что и у меня самого стало появляться желание писать стихотворения", - рассказал юбиляр.

Проба пера состоялась, когда Валентин Когониа учился в шестом классе, с тех пор он пишет стихотворения, и уже издано несколько сборников.

Судьба уготовила Валентину Когониа стать не только поэтом, но и ученым-фольклористом, литературным критиком, педагогом.

"Когда я поступил в Абхазский государственный университет, мне посчастливилось стать студентом, которому преподавали наши известные ученые Шота Салакая и Сергей Зухба. Они привили мне любовь к фольклору, литературной критике, по их наставлению я поступил в аспирантуру", - отметил он.

Филологический факультет Абхазского государственного университета Валентин Когониа окончил в 1981 году и поступил в Институт мировой литературы имени А.М. Горького в Москве, который окончил в 1986 году.

По словам юбиляра, в жизни бывают периоды, когда он больше увлекается поэзией, и времена, когда научные изыскания берут верх.

"В данное время я больше внимания уделяю научной работе. 60 лет - это, конечно, немало, я считаю, что сделал не так много за это время, но, если бог даст, у меня есть планы на будущее", - подчеркнул Когониа.

Ученый и верный товарищ

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа познакомился с Валентином Когониа в студенческие годы.

"Он старше меня на один год, впервые я его встретил в Абхазском госуниверситете, помнятся его выступления в студенческих кружках. Там я увидел его яркие черты таланта, после этого стали друзьями в Москве в годы, когда мы учились в аспирантуре", - отмечает Джапуа.

© Foto / предоставлено Баталом Кобахия Битов, Искандер и другие на фоне эпохи двоемыслия

В Институте мировой литературы в Москве Зураб Джапуа стал свидетелем того, как Валентин Когониа набирал знания, получал профессиональные навыки и становился фольклористом-теоретиком.

"Когда мы подружились в Москве, открывались не только его способности в науке, но и человеческие качества, в том числе по отношению ко мне, он всегда очень отзывчивый и внимательный. Валентин Астамурович - один из тех людей, который вводил меня в науку как старший друг. Мы жили в одном аспирантском общежитии, я всегда чувствовал его поддержку, и все ребята видели, как Валентин много и плодотворно работает, там он писал стихи, он читал нам свои произведения", - рассказал Зураб Джапуа.

Валентин Когониа прошел серьезную научную школу в Москве, так как его руководителем был всемирно известный фольклорист Виктор Гацак, отметил президент АНА.

"Валентин Астамурович получил системную подготовку, что очень важно в наше время, когда образование стало несколько отрывочным, несистемным. Во всяком случае в постсоветских государствах и в самой России много проблем, связанных с образованием. Валентин Когониа - профессиональный фольклорист, его кандидатская диссертационная работа была посвящена песенным жанрам абхазского фольклора", - подчеркнул он.

Валентин Когониа в основном изучает поэтические жанры абхазского фольклора, филологический аспект этих жанров и другие вопросы фольклористики.

"К тому же он известный литературовед, литературный критик и поэт, он пишет очень интересные стихи. Валентину Когониа сегодня исполняется 60 лет, и он дошел до этих лет, сочетая все эти сферы творческой жизни. Он долгое время был директором Сухумского лицея-интерната, который в свое время он оканчивал", - сказал Зураб Джапуа.

В жизни Валентина Когониа большое место занимает работа педагогом, что и нашло отражение в творчестве автора, он один из поэтов, создающих стихотворения для детей, подчеркнул он.

"В свое время он был редактором детского журнала "Амцабз", выходили очень интересные номера в бытность Валентина Когониа редактором. Важное место занимает его работа в системе Академии наук Абхазии. Он уже почти пять лет является академиком, секретарем АНА. С его приходом мы систематически стали писать итоговые отчеты на абхазском языке, ему удается готовить на профессиональном языке отчеты всех институтов АНА", - сказал Джапуа.

Лексика естественных наук весьма сложная для абхазского письма, но благодаря особым способностям Валентина Когониа, ему удается проводить эту работу, заметил президент Академии наук Абхазии.

Валентин Когониа – фольклорист, поэт, литературный критик, педагог, доктор филологических наук. Тема его докторской диссертации – "Поэтика абхазского песенно-стихотворного фольклора". С 1986 он научный, затем старший научный сотрудник АбИГИ. Первые стихи были напечатаны в 1974 году в газете "Аԥсны ҟаԥшь".

Произведения и статьи Валентина Когониа публиковались в журнале "Алашара", "Аԥсны аҟазара". В 2011 году удостоен Государственной премии имени Г. А. Дзидзария за монографическое исследование "Поэтика абхазского песенно-стихотворного фольклора". Он внес значительный вклад в составление и подготовку к изданию материалов абхазского фольклора. Валентин Когониа – составитель двухтомного сборника произведений Таифа Аджба.